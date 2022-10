Max Verstappen le plus rapide des derniers essais libres

Le champion du monde de Red Bull, Max Verstappen, a été le plus rapide lors de la troisième et dernière séance d’essais libres de samedi pour le Grand Prix des États-Unis, le Néerlandais battant Charles Leclerc de Ferrari de 0,320 seconde.

Verstappen a réalisé le meilleur tour en une minute et 35,825 secondes dans la dernière minute d’une séance très disputée qui a vu les Ferrari et les deux Red Bull promettent un rythme de victoire.

Carlos Sainz a terminé troisième pour Ferrari devant Sergio Perez dans le deuxième Red Bull et le septuple champion Lewis Hamilton de Mercedes.

Hamilton cherchera à profiter à la fois de Leclerc et de Perez lors des qualifications, car les deux font face à des pénalités de grille pour avoir pris de nouveaux composants d’unité de puissance.

Lors d’une autre journée presque parfaite, bien que venteuse, sur le Circuit des Amériques, avec une température de l’air de 29 degrés et la piste à 39, Leclerc et Verstappen donnaient rapidement le rythme alors que les équipes se concentraient sérieusement sur les temps au tour après le pneu de vendredi. essai.

Ferrari avait dominé les deux séances le jour de l’ouverture, Sainz le matin et Leclerc plus tard dans la journée, mais c’était plus remarquable pour les conditions venteuses et certains des commentaires de Hamilton sur la nature cahoteuse de la piste.

“Horrible”, a déclaré le septuple champion lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait de piloter à nouveau sur le circuit, après avoir gagné cinq fois à Austin. « Je suis venu ici après Montréal et j’ai conduit la voiture de l’an dernier et, oh, c’était tellement bon. Je me souviens d’être sorti rayonnant d’une oreille à l’autre. C’était si doux, bon appui, bonne puissance.

“Cette année, nous avons perdu un peu de puissance avec les biocarburants et la voiture est tellement raide et maintenant vous venez conduire cette voiture…. Heureusement, je n’ai pas beaucoup d’obturations car, si j’en avais, elles seraient toutes sorties à coup sûr. C’est tellement cahoteux !

Samedi, le Britannique avait moins de raisons de se plaindre – après que Perez se soit classé parmi les 14 premières minutes de la séance, il a répondu avec conviction et a été brièvement en tête avant une dernière vague de temps plus rapides de ses rivaux.

Perez est revenu alors que Red Bull, luttant pour défendre sa réputation après avoir été accusé d’avoir dépassé le plafond des coûts du sport l’année dernière, a repris l’ascendant avec Verstappen prenant le dessus en 1: 36.223 avec huit minutes restantes – et Leclerc répondant à seulement 0,01 seconde du allure de champion.

Les deux pilotes s’amusaient à lancer leurs voitures et Verstappen a été averti par son équipe. “Vous poussez peut-être trop fort la zone de freinage dans le premier virage”, lui ont-ils dit à la radio de l’équipe.

“Un tour très compliqué”, a admis Leclerc qui, avec Alonso, Perez et Zhou Guanyu d’Alfa Romeo, fera face à une pénalité sur la grille après avoir pris de nouvelles pièces de moteur pour la course de ce week-end.

Dans les dernières secondes, Leclerc a pris la tête en 1:36.145 seulement pour que Verstappen le devance avec 1:35.825, prenant la tête de son rival monégasque alors qu’il tente de décrocher le premier triomphe de Red Bull au championnat des constructeurs depuis 2013 dimanche.

Le double champion Fernando Alonso d’Alpine a terminé sixième devant George Russell de Mercedes, le quadruple champion Sebastian Vettel et son coéquipier d’Aston Martin Lance Stroll et Pierre Gasly d’Alpha Tauri.

