Le champion du monde Max Verstappen de Red Bull a réalisé le meilleur temps lors des essais de vendredi pour le Grand Prix de Miami tandis que Charles Leclerc de Ferrari s’est écrasé contre une barrière sur une piste que plusieurs pilotes ont qualifiée de « glissante ».

Après que Mercedes ait profité d’un effort de 1-2 lors de la séance d’ouverture, avec George Russell en tête de Lewis Hamilton, Verstappen – l’actuel leader du championnat – a répondu avec insistance avec un meilleur temps au tour impressionnant de 1: 27.930.

Carlos Sainz de Ferrari avait 0,385 seconde de retard, suivi de près par son coéquipier Leclerc, dont la séance s’est terminée tôt après qu’il soit entré le nez le premier dans la barrière du virage huit.

Leclerc a quitté la piste sur un cyclomoteur et n’a montré aucun signe d’effets secondaires de l’incident, ce qui a provoqué un drapeau rouge et un retard de cinq minutes, frustrant les équipes qui effectuaient des courses plus longues.

Le deuxième entraînement de Verstappen, sur la piste de Miami récemment refaite, s’est accompagné de plaintes régulières du pilote concernant son appui-tête, mais l’inconfort semble avoir peu d’impact sur ses performances.

« C’était une bonne journée. Au début, nous nous habituions à la piste avec le nouveau tarmac, ça montait beaucoup tout au long de la journée. C’est encore assez glissant en dehors de la ligne, mais sur la ligne de conduite, ça va », a-t-il déclaré.

« Plus important encore aujourd’hui, nous avions un bon équilibre dans la voiture, donc je me sens heureux. Il y a encore quelques points sur lesquels nous voulons nous pencher du jour au lendemain. Idéalement, nous voulons être plus rapides à chaque virage, ce qui n’est pas toujours possible. Nous devrons voir ce que le temps fera demain, mais dans l’ensemble, la journée a été positive », a-t-il déclaré.

La météo du week-end annonce de la pluie mais il est plus probable qu’elle tombe dimanche plutôt que pour les qualifications de samedi.

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, qui n’a que six points de retard sur lui au classement après sa victoire à Bakou la semaine dernière, a été le quatrième plus rapide devant Fernando Alonso d’Aston Martin.

Les pilotes Red Bull ont dominé les quatre premières courses de la saison avec Verstappen et son coéquipier Sergio Perez remportant deux victoires chacun.

Le manque de dépassements dans un Grand Prix d’Azerbaïdjan largement processionnel, combiné à la vitesse supérieure des voitures Red Bull, a fait craindre une saison sans drame ni excitation.

Après que Russell ait affiché un temps de 1: 30.125 lors de la session précédente, avec son compatriote britannique Hamilton deuxième plus rapide, 0,212 derrière, il y avait au moins une indication que Red Bull pourrait ne pas tout faire à sa guise dimanche.

Mais même avant la deuxième séance, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a rapidement mis en garde contre une trop grande lecture de leur temps.

Hamilton a terminé septième de la deuxième séance tandis que Russell était en retard en 15e, à 1,286 du rythme de Verstappen.

« Je vais rester optimiste et espérer que nous pourrons placer la voiture dans un meilleur endroit pour (samedi) et peut-être être quelques positions plus loin », a déclaré Hamilton.

Coup de pied dans les tripes

« Nous n’étions pas particulièrement rapides, et c’était une lutte là-bas. L’adhérence est assez faible sur cette nouvelle surface. Il est glissant, en particulier pour l’arrière. La température de la piste aujourd’hui était très élevée, il y a donc eu beaucoup de glissades. (Le premier entraînement) avait l’air assez bon, mais notre rythme (le deuxième entraînement) était un coup de pied dans les tripes. Nous essayons beaucoup de choses différentes et nous continuerons à y travailler », a-t-il déclaré.

La première course de Miami de l’année dernière a été critiquée par les pilotes concernant l’adhérence sur la piste lors du départ de la ligne de conduite habituelle et il semble que le tarmac nouvellement posé ait encore quelques problèmes.

« Jusqu’à présent, je pense que la nouvelle surface de la piste semble être meilleure, mais nous ne faisions que nettoyer la ligne de course aujourd’hui », a déclaré Alonso.

« Il semble que lorsque vous vous en éloignez, c’est très glissant, ce qui pourrait rendre les dépassements difficiles », a-t-il ajouté.

La première séance d’essais a également vu un drapeau rouge après que Nico Hulkenberg de Haas ait perdu le contrôle de sa voiture dans le virage trois, tournant dans le mur et laissant des débris sur la piste depuis son extrémité avant.

