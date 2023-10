Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen dit que Helmut Marko et Christian Horner resteront pour que la formule gagnante de Red Bull se poursuive.

Max Verstappen insiste sur le fait que Christian Horner et Helmut Marko « doivent rester » chez Red Bull après des spéculations sur une querelle entre les dirigeants de l’équipe.

Avant le GP des États-Unis de ce week-end – en direct Sky Sports F1 – Des rapports ont révélé que le directeur de l’équipe, Horner, voulait que Marko quitte l’équipe en raison de désaccords sur divers sujets, bien que Red Bull ait scellé les titres des pilotes et des constructeurs à cinq manches de la fin.

Le conseiller de Red Bull, Marko, qui a un grand mot à dire dans la sélection de la composition des pilotes de l’équipe – et de son équipe junior AlphaTauri -, a déclaré qu’il avait un contrat avec Red Bull jusqu’à la fin de 2024 et a déclaré au média autrichien Oe24 que c’est lui, et non Horner, qui décidera quand il quittera l’équipe.

Verstappen, qui vient de décrocher un troisième titre de pilote consécutif et exerce un pouvoir considérable chez Red Bull en tant que pilote vedette de l’équipe, suggère que son infrastructure performante doit rester.

Interrogé par Sky Sports F1 Si Horner ou Marko quittant Red Bull avait un impact sur son avenir au sein de l’équipe, Verstappen a répondu : « C’est pourquoi ils ne partent pas. »

Marko (au centre) et Horner (à droite) ont été des figures clés du succès de Verstappen

« Tout le monde reste exactement dans le même rôle. Cela n’a jamais vraiment fait l’objet d’une discussion. Il est très important lorsque vous vous débrouillez bien, et que l’équipe se porte très bien, de garder les personnes qui sont très importantes pour le succès de l’équipe. . Tout le monde sait ça.

« De notre côté, cela a toujours été très clair. Je ne sais pas pourquoi des gens extérieurs à l’équipe essayaient d’en douter. De notre côté, il a toujours été clair que cela devait rester ainsi. »

Red Bull arrive à Austin un an après le décès du co-fondateur Dietrich Mateschitz, proche de Marko. Depuis lors, Oliver Mintzlaff a été nommé l’un des PDG de Red Bull et Marko a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses commentaires à l’égard de Sergio Pérez lorsqu’il imputait son éthique de travail aux antécédents du pilote mexicain.

S'exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Calum Nicholas, technicien principal d'assemblage des groupes motopropulseurs de Red Bull, explique ce qui place Max Verstappen à un autre niveau par rapport aux anciens pilotes de l'équipe.

Verstappen, qui a remporté les deux dernières courses à Austin, affirme que l’ambiance chez Red Bull est bonne après son succès au championnat.

« Les gens essaient de bavarder parce que je pense que l’ambiance dans l’équipe est très bonne. Tout le monde sait exactement quel est son rôle », a-t-il déclaré.

« C’était triste l’année dernière lorsque Dietrich est décédé, mais nous avons essayé de conserver cet héritage, de continuer à le faire avancer et tous ceux que nous avons actuellement dans l’équipe sont très importants pour le succès que nous connaissons. C’est pourquoi il n’y a pas non plus de changements pour l’avenir. Je pense donc que cela explique essentiellement cela.

Alors que Max Verstappen se rapproche de sa 50e victoire en course, revenez sur les cinq plus grandes victoires du pilote Red Bull.

Verstappen a l’opportunité de remporter dimanche sa 50e course en F1, derrière les 51 victoires d’Alain Prost, la quatrième de l’histoire du championnat.

Le joueur de 26 ans peut également établir de nouveaux records pour le plus grand nombre de victoires, de podiums et de points en une saison sur les cinq Grands Prix restants.

« Je veux gagner. Mon approche n’est pas différente de n’importe quelle autre course. Je sais par moi-même que si je l’abordais d’une manière différente, je serais seulement ennuyé contre moi-même, c’est pourquoi nous venons ici et nous voulons gagner », a déclaré Verstappen.

Revenez sur certains des moments les plus dramatiques du Grand Prix des États-Unis

