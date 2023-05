Max Verstappen : le pilote Red Bull explique ses doutes sur son avenir en Formule 1 au-delà de 2028

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Naomi Schiff et Max Verstappen s’assoient à la Red Bull Energy Station pour réfléchir sur la course, Monaco et sa motivation à essayer d’autres événements après la Formule 1

Max Verstappen dit qu’un manque de motivation pourrait le voir quitter la Formule 1 lorsque son contrat Red Bull expirera en 2028, mais admet que le fait d’avoir la voiture la plus rapide sur la grille pourrait le convaincre de continuer.

La victoire au Grand Prix de Monaco dimanche a maintenu Verstappen sur la bonne voie pour une troisième couronne de pilotes consécutive, tandis que la domination de Red Bull devrait garantir que le Néerlandais reste en lice pour les titres au moins jusqu’à ce que de nouvelles réglementations soient introduites en 2026.

Au milieu de sa frustration face au calendrier croissant du sport et aux changements de format – et au nombre croissant – des week-ends de Sprint, Verstappen s’est demandé en avril si être pilote de F1 était réellement « une belle vie ».

S’adressant exclusivement à Naomi Schiff de Sky Sports F1 à Monaco, il a donné un aperçu plus approfondi de son état d’esprit.

« J’adore la course sinon je ne serais pas sur le simulateur à la maison pour faire d’autres types de courses, mais c’est le problème, j’aime aussi faire d’autres types de courses, pas seulement la Formule 1 », a déclaré Verstappen, qui en est maintenant à sa neuvième saison en La F1 est devenue le plus jeune pilote du sport lors de ses débuts à l’âge de 17 ans en 2015.

« Je sais que j’aurai 31 ans quand ce sera la fin de mon contrat. A ce moment-là déjà, je serai en F1 depuis très longtemps et c’est beaucoup de travail. Ça voyage beaucoup, pas seulement les courses mais entre vous. » vous voyagez à l’usine, vous avez des engagements marketing et je suis vraiment une personne qui aime être à la maison.

« J’aime être compétitif et j’aime gagner, mais si vous ne pouvez pas vous motiver pleinement pour vous rendre à chaque course, alors c’est là que vous devez vous remettre en question, ‘voulez-vous vraiment continuer ?' »

Verstappen dit qu’un autre facteur qui crée un doute sur son avenir en F1 est son désir de pouvoir participer à des événements tels que la course d’endurance des 24 Heures du Mans tout en étant toujours dans une condition physique optimale.

« J’aime faire Le Mans, j’aime faire d’autres courses de 24 heures, j’aime regarder les voitures GT3 faire le tour de la Nordschleife.

« Tout ce genre de choses que je veux vivre dans ma vie et je ne veux pas les faire quand j’aurai 40 ou 50 ans parce que je ne suis pas au sommet de ma performance. Quand j’ai 31 ans, je Je suis à peu près sûr que je suis encore capable de faire de grandes choses. »

« Difficile de quitter une voiture dominante »

L’équipe Red Bull de Verstappen a dominé depuis l’introduction de nouvelles réglementations de conception au début de 2022, et le génie implacable du Néerlandais a conduit certains à spéculer qu’il pourrait menacer le record de sept titres de F1 détenu par Lewis Hamilton et Michael Schumacher.

Alors que Verstappen a précédemment insisté sur le fait que les records ne le motivaient pas, il a admis que la force de la voiture de Red Bull en 2028 pourrait être un facteur crucial pour décider de son avenir.

« Cela dépend aussi un peu de notre compétitivité ici en 2028 », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait si Red Bull dominait, Verstappen a ajouté : « Je pense qu’il serait très difficile de partir, c’est sûr. »

Suite à des spéculations liant le Hamilton de Mercedes à un déménagement à succès chez Ferrari, Verstappen a déclaré qu’il n’envisagerait de quitter Red Bull que s’il y avait un siège disponible dans une voiture plus rapide.

« Les gens me demandent toujours si j’ai une équipe de rêve », a-t-il déclaré. « Je sais que Ferrari a une histoire incroyable en Formule 1 et c’est une équipe incroyable pour laquelle courir, mais je me suis toujours dit que je voulais juste être dans la voiture la plus rapide.

« J’ai dû attendre quelques années pour être dans la voiture la plus rapide et maintenant nous avons la voiture la plus rapide et c’est une sensation formidable.

« A ce stade, si ça arrive, ça arrive mais je suis très content là où je suis et pour moi personnellement, l’envie de devoir piloter pour une équipe en particulier à tout prix, non.

« [It] ça dépend comment les choses se passent ici mais pour le moment je suis super content, pas de discussion, mais certaines personnes pourraient être dans des scénarios différents et il y a une possibilité, je ne sais pas. »

