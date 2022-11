Max Verstappen: le pilote Red Bull est déjà un grand “de tous les temps” en F1, déclare Nico Rosberg

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nico Rosberg pense que Max Verstappen a déjà prouvé qu’il était l’un des meilleurs pilotes de tous les temps après sa sensationnelle deuxième saison victorieuse.

Max Verstappen s’est déjà imposé comme l’un des “meilleurs de tous les temps” de la Formule 1 après avoir livré “l’une des plus belles saisons de pilotage jamais vues”, selon l’ancien champion du monde Nico Rosberg.

Verstappen a remporté la finale de la saison dimanche à Abu Dhabi pour remporter une 15e victoire record de la campagne, après avoir remporté son deuxième titre consécutif avec quatre courses à perdre.

Le triomphe dominant du Néerlandais de 25 ans est survenu après un début de saison inquiétant, qui a vu Charles Leclerc de Ferrari ouvrir une avance de 46 points alors que Verstappen se retirait de deux des trois premières courses.

“C’est un pilote incroyable”, a déclaré le champion du monde 2016 Rosberg Tout lundi conduit par Sky Sports F1.

“Je pense qu’il est facile de dire, même maintenant, qu’il sera l’un des meilleurs de tous les temps, si vous regardez les statistiques, il l’est même maintenant.”

Les victoires de Verstappen en 2022 ont porté son total de carrière à 35, le plaçant au sixième rang sur la liste de tous les temps du sport, qui est dominée par Lewis Hamilton avec 103.

“C’est un double champion du monde avec toutes les victoires en course qu’il a, plus que (Fernando) Alonso”, a poursuivi Rosberg.

“Il est déjà l’un des meilleurs de tous les temps et je pense qu’il ne fait que commencer.

“Il va certainement le confirmer dans la prochaine décennie. Son niveau de conduite est phénoménal et c’est formidable d’en être témoin.”

Les nombreuses victoires de Verstappen ont pris toutes les formes, avec des victoires à sept positions différentes sur la grille, dont un triomphe mémorable de la 14e place au Grand Prix de Belgique.

Ferrari a poussé Red Bull durement, en particulier pendant la première moitié de la saison, Leclerc terminant l’année avec neuf pole positions contre sept pour Verstappen.

Cependant, les problèmes de fiabilité, les bévues stratégiques et les erreurs des pilotes de l’équipe italienne les jours de course ont été mis à profit par l’impitoyable Verstappen, qui n’a guère fait d’erreur toute la saison.

“Nous devons également nous rappeler que ce n’est pas comme si dès le départ cette année, sa voiture était plus rapide que les autres”, a déclaré Rosberg.

“La Ferrari était la voiture la plus rapide au début de la saison et pourtant, il a obtenu ces 15 victoires incroyables et a vraiment détruit l’opposition de cette façon.

“Si vous regardez les points, il a marqué 146 points de plus que n’importe qui d’autre, c’est irréel. C’est certainement l’une des meilleures saisons de conduite que nous ayons jamais vues.”