Max Verstappen insiste sur le fait que les Red Bulls ne peuvent pas se permettre d’être complaisants alors que leurs rivaux tentent de combler l’écart

Max Verstappen dit espérer que Fernando Alonso pourra remporter une course de F1 cette année, décrivant le double champion du monde comme un « animal ».

Aston Martin est confiant quant à ses chances au Grand Prix du Canada de ce week-end, le propriétaire Lawrence Stroll espérant qu’Alonso et son fils Lance Stroll pourront monter sur le podium.

Alonso est monté pour la dernière fois sur un podium de F1 au Grand Prix d’Espagne 2013 et s’il gagnait à nouveau, ce serait un record du plus long écart entre les victoires.

Verstappen a toujours parlé positivement de l’Espagnol, déclarant précédemment qu’il devrait avoir plus de triomphes dans le sport.

« Je l’aime. C’est un vrai coureur et je pense qu’il le mérite [to win]. Il n’abandonne jamais et vous pouvez voir qu’il aime le sport », a déclaré Verstappen.

« Parfois, je pense ‘après tant d’années d’avoir une voiture qui n’est capable de conduire qu’au milieu de terrain, peut-être que vous perdez un peu de cet amour’. Mais c’est un vrai coureur, c’est un animal. Donc, si vous me demandez, un pilote qui J’aimerais voir gagner une course cette année, ce serait Fernando. »

Alonso, quant à lui, est optimiste qu’Aston Martin sera plus compétitive ce week-end à Montréal qu’elle ne l’était à Barcelone où l’équipe surprise de 2023 a connu sa course la plus faible jusqu’à présent avec des sixième et septième places.

« Je pense que ça devrait être un bon week-end mais on ne sait jamais tant qu’on n’est pas sur la piste », a déclaré Alonso. « Nous avions également des attentes à Barcelone et nous n’avons pas performé dans cette course.

« Voyons voir. Nous avons également quelques nouvelles pièces sur la voiture lors de cette course. En fonction de la météo, nous essaierons de les tester et de les valider et, espérons-le, nous pourrons être un peu plus compétitifs que Barcelone. »

Max Verstappen et Fernando Alonso ont partagé le podium à cinq reprises en F1 cette année

Verstappen : Je comprends si les gens s’ennuient de la domination

Red Bull a remporté 17 des 18 dernières courses, y compris tous les Grands Prix cette année, et Verstappen mène le championnat des pilotes avec 53 points d’avance sur son coéquipier Sergio Perez.

Le Néerlandais a remporté les trois dernières courses et aimerait voir ses rivaux se rapprocher suffisamment pour capitaliser sur les erreurs commises par Red Bull.

« C’est bien parfois d’avoir une bonne compétition. J’ai apprécié 2021 mais j’ai aussi apprécié la façon dont 2022 s’est déroulée. Bien sûr, au début, nous avons eu des problèmes de fiabilité, la voiture était un peu lourde mais, à un moment donné, la voiture était aussi vraiment assez dominant jusqu’à la fin », a déclaré Verstappen.

Adrian Newey de Red Bull Racing dit que Max Verstappen est le « pilote parfait » avec une capacité naturelle extraordinaire Adrian Newey de Red Bull Racing dit que Max Verstappen est le « pilote parfait » avec une capacité naturelle extraordinaire

« Pour le sport en général, et je comprends bien sûr que les gens s’ennuient un peu si une seule équipe domine – nous l’avons vu avec Mercedes, Ferrari et Red Bull dans le passé.

« J’espère que plus d’équipes pourront se réunir, donc au moins même si vous avez un petit problème ou si vous ne pouvez pas obtenir la configuration à 100%, il y a une autre équipe à gagner. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait la même chose lorsque Mercedes dominait, Verstappen a répondu: « C’est une question de travail acharné. J’ai apprécié ce qu’ils faisaient et c’était super impressionnant à l’époque. Je n’ai jamais vraiment senti que vous deviez arrêter ça ou quoi que ce soit. il s’agissait d’essayer de travailler plus dur et d’essayer de rattraper son retard. »

Red Bull en quête d’une 100e victoire ce dimanche

Ce pourrait être un week-end mémorable pour Red Bull alors qu’ils sont à la recherche de leur 100e victoire en F1 depuis leur arrivée sur la grille en 2005.

Verstappen pourrait également devenir le cinquième pilote le plus titré en termes de victoires s’il monte sur la plus haute marche du podium dimanche, égalant Ayrton Senna avec 41 victoires.

Karun Chandhok de Sky F1 jette un œil au circuit Gilles Villeneuve du Grand Prix du Canada de ce week-end Karun Chandhok de Sky F1 jette un œil au circuit Gilles Villeneuve du Grand Prix du Canada de ce week-end

« Je ne pense jamais à ces choses – même quand vous changez la livrée d’une voiture. Je ne suis pas superstitieux. Je ne me soucie vraiment pas de ces choses », a-t-il déclaré. Sky Sports F1.

« La même chose avec les gens avec l’échelle, ou le sel ou les chaussures sur la table. Je ferais probablement le contraire. Je marcherais sous une échelle ou je passerais le sel. Alors restez simple. Sachez sur quoi nous devons travailler et qui est rendre la voiture très rapide, et nous l’avons fait jusqu’à présent cette année.

« Mais bien sûr, il y aura des week-ends où vous pourriez être pris au dépourvu, mais cela n’a rien à voir avec un certain nombre de ce que vous essayez d’accomplir. »

Il a ajouté : « C’est quelque chose auquel je n’avais jamais vraiment pensé quand j’étais petit. C’est un chiffre fou pour moi mais avec la façon dont la voiture se comporte en ce moment, je ne veux pas que ça s’arrête là, je veux gagner un beaucoup plus. C’est un nombre incroyable et c’est certainement quelque chose dont je suis fier. «

Perez rejette l’affirmation « moins de pression » de Horner

Sergio Perez n’est pas d’accord avec la suggestion de Christian Horner selon laquelle il aura désormais moins de pression sur ses épaules

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, espère quant à lui une remise à zéro au Canada après de mauvaises courses à Monaco et à Barcelone qui ont vu ses ambitions de titre sérieusement ébranlées.

Le Mexicain s’est écrasé dans la première partie des qualifications à Monaco et n’a pas pu marquer de points et en Espagne a raté le podium après avoir de nouveau échoué à atteindre Q3 lors des qualifications.

Il a glissé 53 points derrière Verstappen, et le patron de Red Bull, Christian Horner, a suggéré à Barcelone que la pression était désormais sur Perez compte tenu de l’écart qui s’était creusé.

Christian Horner pense que le fait que Max Verstappen soit au « sommet de sa forme » rend la tâche plus difficile pour Sergio Perez, après que le Néerlandais ait étendu son avance au championnat du monde à 53 points sur son coéquipier au Grand Prix d'Espagne. Christian Horner pense que le fait que Max Verstappen soit au « sommet de sa forme » rend la tâche plus difficile pour Sergio Perez, après que le Néerlandais ait étendu son avance au championnat du monde à 53 points sur son coéquipier au Grand Prix d'Espagne.

Mais Perez a rejeté cette affirmation et vise maintenant des week-ends sans défaut pour le reste de la saison pour relancer son combat pour le titre.

« Non, je ne pense pas », a déclaré Perez lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec les commentaires de Horner.

« Nous devons toujours faire de notre mieux. Nous devons nous assurer de livrer. Nous avons une super voiture, nous devrions avoir beaucoup de podiums, de victoires et ainsi de suite d’ici la fin de l’année.

« Nous pouvons voir que la concurrence se rapproche de plus en plus, mais nous ferons de notre mieux. »

Il a ajouté: « Je veux essentiellement un redémarrage, repartir. Monaco était à moi, j’ai fait une très mauvaise erreur. Puis à Barcelone lors des qualifications à nouveau, c’était délicat avec les conditions humides, nous n’avons pas réussi à J’ai fait une bonne qualif et nous en avons payé le prix dimanche, j’ai hâte de retrouver la forme que nous avions en début de saison…

« Je ne peux plus me permettre d’avoir de mauvais week-ends. Je pense que j’ai eu deux ou trois mauvais week-ends dans la saison, donc je dois vraiment m’en débarrasser et garder la régularité élevée, car je pense que Max a été vraiment bon et constante tout au long de cette période.

Simon Lazenby partage ses moments les plus mémorables du Grand Prix du Canada avant la course de ce week-end à Montréal Simon Lazenby partage ses moments les plus mémorables du Grand Prix du Canada avant la course de ce week-end à Montréal

