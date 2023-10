Max Verstappen : le pilote Red Bull déclare que le titre de F1 2023 est son meilleur par rapport à 2022 et aux championnats « 2021 émouvants »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen dit qu’il n’aurait jamais rêvé qu’il serait possible de remporter trois titres mondiaux et insiste sur le fait qu’il n’a pas pensé au nombre d’autres qu’il pourrait remporter.

Max Verstappen a révélé que le triomphe du titre de cette année était son meilleur par rapport à ses précédents championnats de 2022 et 2021.

La deuxième place de Verstappen en Sprint et l’abandon de Sergio Perez ont scellé un troisième titre consécutif pour le Néerlandais, qui n’est que le 11e pilote à remporter trois championnats.

Le joueur de 26 ans a remporté 28 des 38 Grands Prix (74 %) depuis le début de 2022, dont 13 sur 16 jusqu’à présent cette année.

« Celle-ci est la meilleure. Je pense que la première a été la plus émouvante parce que c’est à ce moment-là que vos rêves se réalisent en F1. Mais celle-ci a définitivement été ma meilleure année », a déclaré Verstappen.

« Le plus grand nombre de victoires consécutives et tout ça, la voiture elle-même a probablement été dans la meilleure forme également. Donc pour moi, celle-ci est la plus fière d’une certaine manière en raison de sa cohérence. »

Jos, le père de Max Verstappen, dit qu'il a toujours su que son fils avait du talent et qu'ils ont pris les bonnes décisions avec lui quand il était jeune

Alors que les champions des constructeurs Red Bull commencent cette saison encore plus en avance qu’ils n’ont terminé la précédente, Verstappen a pleinement profité d’une voiture RB19 avec laquelle il ne fait qu’un.

Bien que son coéquipier Perez ait partagé les victoires avec Verstappen lors des quatre premiers tours, le champion du monde a ensuite réalisé une superbe séquence record de 10 victoires consécutives pour faire rapidement de son couronnement en 2023 une question de savoir quand et non si.

Red Bull n’a pas réussi à remporter une seule course jusqu’à présent en 2023, le Grand Prix de Singapour, et Verstappen ne s’attendait jamais à devenir multiple champion.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, déclare que Max Verstappen peut se considérer comme l'un des « grands » du sport après avoir remporté son troisième titre mondial consécutif.

« C’est quelque chose dont je n’avais jamais rêvé. C’est bien sûr un moment de grande fierté pour moi, pour ma famille, pour tous les membres de l’équipe avec laquelle je travaille. Vivre tout cela ensemble est incroyable », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, nous parlons de performance et vous pouvez toujours remercier l’équipe pour cela. Je trouve aussi toute l’ambiance et combien j’aime travailler avec tous ces gens, je trouve cela probablement encore plus important.

« C’est très important de venir sur la piste et de savoir qu’on a des gens sympas avec qui travailler. »

Oscar Piastri garde son sang-froid pour remporter sa première victoire en Sprint alors que Max Verstappen termine deuxième pour assurer son troisième titre mondial

Verstappen peut-il faire encore mieux ?

Verstappen est déjà cinquième sur la liste des vainqueurs de tous les temps et n’est qu’à deux victoires de sa 50e victoire en F1. Alain Prost est le prochain sur la liste avec 51 victoires, avec Sebastian Vettel avec 53, Michael Schumacher avec 91 et Lewis Hamilton avec 103.

Le pilote Red Bull estime qu’il peut opérer à son niveau actuel pendant « quelques années encore » et a toujours faim de gagner davantage.

« Je continue d’essayer de m’améliorer. Je ne pense pas nécessairement devenir un pilote plus rapide, mais on a beaucoup plus d’expérience dans la voiture », a-t-il déclaré.

Max Verstappen est sacré champion du monde après la chute de son coéquipier Red Bull Sergio Perez en Sprint

« Vous grandissez en tant que pilote, vous grandissez donc je pense en tant que personne dans la vie et je pense que tout ce genre de choses que vous savez quand je compare à ma première saison en F1, elles vous aident beaucoup pour gérer toutes sortes de choses. de pression, les situations tout au long du week-end, tout ce qui peut vous être imposé et les conditions difficiles par exemple.

« En fin de compte, il s’agit d’essayer d’être performant chaque week-end, ce qui, je pense, est très difficile en F1. »

Christian Horner, directeur de l’équipe, a ajouté : « La façon dont il a piloté cette année est tout simplement extraordinaire. Tout ce qu’il a fait cette année a été tout simplement phénoménal. »

« C’est le pilote le plus compétitif que j’ai jamais rencontré. Il est parmi les meilleurs. Cette saison a juste dépassé tout ce que nous avons jamais vu. Nous avons beaucoup gagné avec Sebastian. [Vettel] mais cela l’a amené à un autre niveau – et il n’a encore que 26 ans. Je pense qu’il va encore s’améliorer.

Ted Kravitz de Sky F1 revient sur un sprint passionnant au Grand Prix du Qatar qui a vu Max Verstappen gagner les points dont il avait besoin pour devenir champion du monde

