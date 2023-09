Max Verstappen : le chef de Mercedes, Toto Wolff, déclare que la séquence de victoires record du pilote Red Bull est « pour Wikipédia »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que la séquence record de 10 victoires consécutives de Max Verstappen ne serait pas « importante » pour lui et l’est « pour Wikipédia ».

Verstappen a remporté une autre victoire dominante lors du Grand Prix d’Italie dimanche, éclipsant la série de neuf courses successives remportées par Sebastian Vettel en 2013.

Ce record est le dernier à tomber au cours d’une saison remarquable au cours de laquelle Red Bull a remporté les 14 courses, l’équipe Mercedes autrefois dominante de Wolff étant incapable de répondre à l’éclat de ses rivaux.

Au cours de la séquence de huit années consécutives de titres constructeurs de Mercedes, de 2014 à 2021, Nico Rosberg a enregistré sept victoires successives, tandis que Lewis Hamilton n’a jamais remporté plus de cinq victoires consécutives.

Max Verstappen bat le record du plus grand nombre de victoires consécutives en course alors que Charles Leclerc et Carlos Sainz se battent pour la P3.

« Notre situation était un peu différente car nous avions deux gars qui se battaient au sein de l’équipe », a déclaré Wolff. Sky Sports F1.

« Je ne sais pas s’il se soucie du record, ce n’est pas quelque chose qui serait important pour moi, aucun de ces chiffres.

« C’est pour Wikipédia, personne ne lit ça de toute façon. »

Verstappen : Je n’aurais jamais cru que c’était possible

Verstappen, qui a réalisé une autre démonstration impérieuse pour prendre 145 points d’avance en tête du championnat du monde alors qu’il clôture sur un troisième titre consécutif, a minimisé à plusieurs reprises l’importance des records.

Le joueur de 25 ans a une fois de plus gardé ses émotions sous contrôle après cette victoire historique, mais a admis qu’il « n’aurait jamais pensé » que cet exploit serait possible.

Max Verstappen dit qu'il a dû rester patient dans sa bataille avec Carlos Sainz alors qu'il a remporté une dixième victoire consécutive, un record, au GP d'Italie.

« Bien sûr, c’est quelque chose auquel on ne s’attend pas », a déclaré Verstappen.

« Je n’aurais jamais pensé au début de la saison que quelque chose comme ça était possible.

« Je suis donc très fier, mais aussi très heureux de la course en général.

Anthony Davidson de Sky F1 était au SkyPad pour analyser la brillante bataille de Max Verstappen avec Carlos Sainz pour la tête du Grand Prix d'Italie.

« Je suis également très fier de l’effort de toute l’équipe, toute l’année déjà.

« Ce que nous faisons en ce moment, gagner chaque course cette année est quelque chose que nous apprécions vraiment, parce que je ne pense pas que ce genre de saisons arrive très souvent, et c’est bien sûr la même chose que d’en gagner 10 d’affilée. »

Horner revient sur le « moment en or »

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, n’a pas peur de saluer les réalisations de Verstappen tout au long de la saison.

Alors que son équipe est toujours en bonne voie pour réaliser la première saison « parfaite » de l’histoire du sport, Horner a décrit dimanche comme un « moment en or » pour Red Bull.

Christian Horner déclare que « c'est un effort énorme de la part de tous les départements » pour aider Max Verstappen à remporter une dixième victoire consécutive record pour Red Bull.

« Ce que fait Max, c’est qu’il bat des records et pilote à un niveau incroyable », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’il y ait actuellement quelqu’un au monde qui puisse battre Max Verstappen dans cette voiture, c’est sûr.

« Il faut reconnaître et applaudir ce que Max fait en ce moment. C’est très spécial de réaliser ce qu’il a accompli. Nous ne devrions en aucun cas nuire à cela.

« Dans le sport, des choses comme ça arrivent très rarement. C’est un moment en or pour lui et un moment en or pour l’équipe. »

Temps forts du Grand Prix d'Italie de Monza.

Comme Verstappen, Horner ne tarit pas d’éloges sur les efforts d’équipe qui ont permis à Red Bull d’atteindre sa domination actuelle.

« Avoir remporté 14 courses sur 14 et quitter la saison européenne invaincue est quelque chose que nous n’aurions jamais pu imaginer », a-t-il ajouté.

« Gagner un Grand Prix est déjà assez difficile, pour en gagner 14 d’affilée ou 24 sur les 25 derniers, il faut que chaque membre de son équipe fasse sa part.

Ted Kravitz est dans le paddock alors qu'il passe en revue toutes les plus grandes histoires du Grand Prix d'Italie 2023.

« Nous affrontons des adversaires massifs et nous abordons une course à la fois. La prochaine course aura lieu à Singapour, c’est un circuit urbain, c’est l’un des plus difficiles du calendrier et nous avons vu l’année dernière à quel point cela peut être périlleux. Nous ferons de notre mieux pour maintenir cet élan. »

« Vous devez rester au top de votre forme. Pour moi, c’est la réussite la plus remarquable cette année jusqu’à présent : nous avons réussi à continuer à fonctionner à un niveau incroyablement élevé. C’est quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant. »

La prochaine étape du cirque F1 sera les superbes rues de Singapour sous les lumières. Toutes les séances du GP de Singapour seront diffusées en direct sur Sky Sports F1 du 15 au 17 septembre.