Max Verstappen: le champion du monde veut plus de «risques» dans les courses de sprint F1 2023

Max Verstappen dit qu’il n’est pas fan des week-ends de sprint car les pilotes ne peuvent pas se permettre de prendre des risques avec la course principale qui se déroule le lendemain.

Le champion du monde Max Verstappen a déclaré que les courses Sprint de Formule 1 pourraient être améliorées pour la saison prochaine, car le manque actuel de risques que les pilotes sont prêts à prendre dans le format raccourci signifie que “ce n’est pas si amusant”.

Le troisième et dernier Sprint de la saison 2022 aura lieu samedi au Grand Prix de Sao Paulo, la course rapide offrant des points supplémentaires et établissant la grille pour le concours complet de dimanche.

Verstappen, qui a triomphé lors des autres Sprints de cette saison à Imola et en Autriche, estime que les points offerts ne suffisent pas à inciter les pilotes à prendre des risques qui pourraient compromettre leur position de départ dimanche.

“Je n’en suis pas un grand fan parce que j’ai l’impression que nous ne courons pas vraiment”, a déclaré Verstappen, qui a remporté un deuxième championnat du monde consécutif au Japon le mois dernier avec quatre courses de la saison restantes.

“Nous obtenons quelques points, mais vous savez aussi que vous ne pouvez pas vraiment courir parce que la course principale est celle où vous obtenez vraiment les points.

Max Verstappen a réussi un dépassement incroyable sur Charles Leclerc pour remporter la victoire dans la course Sprint du GP d'Émilie-Romagne.

“Vous ne faites pas d’arrêt au stand, donc vous mettez des pneus qui tiennent la distance. La course est un peu meilleure, mais dans l’ensemble, vous ne voyez pas vraiment beaucoup de dépassements à moins qu’il y ait une voiture hors de position, et ce n’est pas vraiment amusant pour moi.”

Le format Sprint crée un week-end plein d’action au cours duquel les qualifications ont lieu le vendredi et les essais sont réduits à deux séances sur les trois habituelles.

Verstappen dit qu’il aime le défi d’un temps d’entraînement réduit mais pense que des changements devraient être envisagés pour 2023 lorsque le nombre de courses Sprint doublera pour atteindre six.

Max Verstappen a obtenu la pole position pour le jour de la course au Grand Prix d'Autriche après avoir remporté le Sprint.

“Je sais que nous en aurons six l’année prochaine”, a déclaré le Néerlandais. “Nous pouvons proposer des choses à discuter si nous voulons le faire d’une manière différente, peut-être pour le rendre un peu plus excitant, du moins pour moi.

“J’aime bien cet entraînement et aller directement aux qualifications. Cela ne me dérange pas parce que c’est moins d’entraînement pour tout le monde pour se mettre au courant et il faut vraiment bien régler le set-up.”

Magnussen appelle à un “ajustement” du format Sprint

Kevin Magnussen de Haas, qui était assis aux côtés de Verstappen lors de la conférence de presse des pilotes jeudi à Interlagos, a suggéré que la saison prochaine, le Sprint ne devrait pas dicter la grille de la course principale.

Le pilote Haas Kevin Magnussen a suggéré une « modification » du format Sprint

“Max a raison de dire que le risque que vous voulez prendre dans le sprint est moindre car cela décide de votre position pour dimanche”, a déclaré Magnussen.

“Je pense que peut-être qu’un bon ajustement pourrait être de séparer cela afin que vous puissiez y aller. J’aime aussi passer de l’entraînement 1 aux qualifications car, comme l’a dit Max, cela met beaucoup de pression pour trouver le rythme rapidement et obtenir le droite de configuration.

“J’ai l’impression que quand il y a trois entraînements, c’est beaucoup, mais j’aime bien ça.”

Verstappen : Ça a été une année folle

Max Verstappen a été couronné champion du monde de F1 pour la deuxième fois plus tôt cette saison

La victoire de Verstappen au Mexique il y a deux semaines était sa 14e de la saison, lui donnant la propriété exclusive du record du plus grand nombre de victoires en une campagne.

Avec Red Bull confiant de posséder à nouveau une forte vitesse au Brésil ce week-end et lors de la finale de la saison à Abu Dhabi une semaine plus tard, un total de 16 victoires est tout à fait dans le viseur de Verstappen.

La domination de Red Bull, qui a également vu l’équipe remporter le championnat des constructeurs avec trois courses à perdre, a été rendue d’autant plus remarquable par le fait que des problèmes de fiabilité ont vu Verstappen se retirer de deux des trois premières courses de la saison.

Max Verstappen a pris sa retraite après que des problèmes de moteur l'ont poussé à quitter la piste du GP d'Australie.

“Nous avons eu un début de saison assez terrible et je pensais que nous ne serions pas capables de nous battre pour le championnat”, a déclaré Verstappen.

“Mais les choses ont tourné très vite et de notre côté, la voiture est devenue encore plus compétitive.

“Ça a été une année folle pour nous en termes de victoires, ça a été vraiment agréable, et quelque chose que je n’aurais jamais imaginé en début d’année.”