Max Verstappen explique les «différentes émotions» des titres 2021 et 2022, fait allusion à une retraite anticipée en Formule 1

Revivez comment Max Verstappen a remporté son deuxième titre mondial, alors que nous revenons sur certaines courses clés de la saison

Max Verstappen s’est ouvert sur les “émotions très différentes” de ses deux triomphes en Formule 1, admettant que sa domination en 2022 a été plus “agréable” que la bataille acharnée contre Lewis Hamilton.

Contrairement à 2021, lorsque le championnat s’est terminé dans le dernier tour de la dernière course – remportée de manière controversée par Verstappen – cette année, le Néerlandais a pris d’assaut et a bouclé sa couronne avec quatre manches à perdre.

“Ouais, des émotions très différentes”, a admis Verstappen, 25 ans, après avoir remporté le GP du Japon, sa 12e victoire sur 18.

“Vous savez, l’année dernière, jusqu’à la dernière course, c’est probablement la pire des sensations, avant cette dernière course. Mais aussi parce qu’à l’époque, je ne pense plus que nous étions les plus rapides, donc ça ne ça aide pas.

“Et cette année, les émotions ont été très, très différentes depuis le début, tout au long de l’année.”

Verstappen et Hamilton étaient bloqués sur des points avant le GP d’Abu Dhabi l’année dernière, et le pilote Mercedes menait jusqu’à la fin lorsque Verstappen a sauté sur des pneus neufs dans une confrontation controversée d’un tour.

“Les deux sont magnifiques”, a déclaré Verstappen. “Les deux sont, en fin de compte, agréables à vivre car c’est aussi vraiment agréable d’avoir la pression et de devoir performer à sa limite à chaque tour de course.

“Mais pas pendant trop d’années de suite. Donc, j’étais très content de l’année que nous avons eue cette fois-ci.”

Verstappen a ajouté sur les différences : “L’année dernière, tout dépendait vraiment des qualifications, et c’est ainsi que vous gagneriez normalement une course.

“Maintenant, même avec quelques pénalités moteur, il revenait à l’avant, ça a vraiment été une année agréable. Et bien sûr, une année très spéciale, qui sera très difficile, je pense, à l’avenir à égaler de moi-même.

“C’est pourquoi je pense que nous devons vraiment l’apprécier et vraiment en profiter.”

Verstappen pourrait-il se retirer de la F1 plus tôt ?

Verstappen, quant à lui, a indiqué qu’il ne courrait pas en F1 aussi longtemps que certains de ses pairs.

Alors que Fernando Alonso joue toujours dans le sport à 41 ans et Hamilton à 37 ans, Verstappen a déclaré F1 il ne prévoit pas une carrière aussi longue – laissant également entendre qu’il envisagerait sa prochaine décision après la fin de son contrat avec Red Bull.

Le contrat actuel de Verstappen expire fin 2028, alors qu’il aura 31 ans.

“Je ne me vois pas conduire avant 40 ans parce que je veux aussi faire autre chose”, a déclaré Verstappen.

“Je m’amuse beaucoup avec ce que je fais en ce moment et je suis encore en F1 pendant encore quelques années… Je suis signé jusqu’en 28.

“Après cela, cela dépend aussi de la façon dont tout se passe mais je vais probablement essayer de faire différents types de courses car il est important aussi d’essayer différentes choses.”

Verstappen a cependant ajouté : “J’aime vraiment faire partie de cette équipe pendant longtemps et j’espère pour longtemps.”

Le championnat des pilotes est peut-être terminé, mais nous avons quatre courses spectaculaires pour terminer la saison – à commencer par le GP des États-Unis à Austin, au Texas, du 21 au 23 octobre. Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1.