Max Verstappen et Sergio Perez de Red Bull se méfient du « douloureux » Grand Prix de Singapour

Max Verstappen, leader du championnat de Formule 1 en fuite, a reconnu jeudi que sa séquence de victoires était menacée ce week-end lors du Grand Prix de Singapour, où sa voiture n’est « pas aussi compétitive ».

Les Red Bulls ont été imparables en 2023, remportant les 14 courses, le Néerlandais volant Verstappen ayant franchi le drapeau à damier 12 fois.

Il a déclaré qu’il ne ménagerait aucun effort pour porter son record de victoires consécutives à 11, mais a admis que la nature du tracé à fort appui de Singapour permettrait à Ferrari, Mercedes et Aston Martin de se rapprocher.

« Nous ne sommes pas aussi compétitifs ici que sur d’autres circuits, les circuits urbains sont un peu plus difficiles pour notre voiture », a déclaré Verstappen, qui pourrait remporter un troisième titre mondial consécutif dès le Grand Prix du Japon la semaine prochaine.

« Ce sera très serré. La clé (à Singapour) est de s’adapter car chaque séance peut être différente », a-t-il ajouté, alors qu’il vise une première victoire sur le circuit de Marina Bay.

Le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, a gagné dans des conditions sauvages il y a un an, lorsque le départ de la course a été retardé de plus d’une heure en raison d’une énorme tempête tropicale qui a détrempé la piste.

Le Mexicain prendra dimanche son 250e départ en Grand Prix, devenant ainsi le 11e pilote de l’histoire à franchir ce cap, et sait que les qualifications seront cruciales sur une piste où les dépassements sont presque impossibles.

« Celui-ci, nous savons que si samedi se passe bien, cela peut très bien se passer », a déclaré Perez aux journalistes. « Il n’y a rien au milieu à Singapour – c’est soit un bon résultat, soit vraiment douloureux. »

Ferrari et Mercedes flairent une opportunité de mettre fin à la domination de Red Bull tout au long de la saison.

Carlos Sainz était troisième derrière Verstappen et Perez à Monza il y a quinze jours.

« Je me sens plus en harmonie avec la voiture depuis le début de la saison, c’est juste pour préparer le week-end », a déclaré l’Espagnol.

« Quant à savoir contre qui nous courrons ce week-end, je n’en ai aucune idée – cela pourrait être Aston Martin, cela pourrait être Mercedes, cela pourrait être McLaren. Red Bull aura une longueur d’avance. »

Son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, a déclaré : « Il est difficile de savoir ce qui va se passer. Avec un faible appui, nous semblons être forts, et un fort appui, nous semblons avoir plus de difficultés.

« Mais il y a pas mal d’incohérences entre les équipes sur les pistes à fort appui. Et c’est une piste urbaine donc le pilote peut faire la différence. »

Les temps au tour à Singapour seront plus rapides cette année en raison de travaux de construction à proximité du circuit du centre-ville qui ont entraîné la suppression de quatre virages à 90 degrés vers la fin du tour.

Max Verstappen n’a pas encore remporté le Grand Prix de Singapour. Voici les précédents vainqueurs du Grand Prix de Singapour : Sebastian Vettel – 5Lewis Hamilton – 4Fernando Alonso – 2Sergio Perez – 1Nico Rosberg – 1#f1 #SingapourGP -Naren Harwani (@narenharwani7) 13 septembre 2023

Le nombre total de virages est passé de 22 à 19 et le septuple champion du monde Lewis Hamilton pense que cela pourrait aider la cause Mercedes.

« J’essaie juste de me préparer du mieux que je peux et de voir comment fonctionne cette nouvelle section. Cela devrait nous rapprocher, avec moins de virages pour que Red Bull puisse prendre l’avantage », a-t-il plaisanté.

Verstappen dit qu’il ne ressent aucune pression supplémentaire après avoir remporté un 10e Grand Prix consécutif à Monza.

« Non, je n’ai jamais vraiment regardé les chiffres huit, neuf, 10. Je veux juste toujours faire de mon mieux », a-t-il déclaré.

« Naturellement, chaque week-end, c’est fondamentalement la même pression que vous vous mettez pour essayer d’en tirer le meilleur résultat. Donc rien ne change vraiment. »

