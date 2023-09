Max Verstappen et Sergio Perez absents des qualifications au Grand Prix de Singapour

Le leader du championnat du monde Max Verstappen et son coéquipier de Red Bull Sergio Perez n’ont pas réussi samedi à se qualifier pour les qualifications finales du Grand Prix de Singapour.

Verstappen, qui a remporté les 10 dernières courses consécutives, a terminé 11e en Q2 et a été éliminé avec Perez, 13e.

Verstappen vise un troisième titre mondial et possède une énorme avance de 145 points sur Perez.

À LIRE : Max Verstappen et Sergio Perez de Red Bull se méfient du « douloureux » Grand Prix de Singapour

Mais le Néerlandais n’a jamais triomphé sous les projecteurs à Singapour et fait face à une tâche presque impossible pour mettre fin à la sécheresse après un week-end torride où les Red Bulls étaient loin du rythme.

Perez a gagné à Singapour l’année dernière depuis la deuxième place sur la grille, mais prendra son 250e départ en Grand Prix lors de la course de dimanche soir depuis la moitié arrière de la grille.

Red Bull a remporté les 14 courses jusqu’à présent cette saison, mais le circuit urbain de Marina Bay à Singapour s’annonce comme le plus grand défi dans la quête sans précédent de l’équipe pour remporter les 22 courses.

Verstappen a remporté 12 des 14 courses cette saison, Perez étant le seul autre pilote à franchir le drapeau à damier.

« Je savais que ça allait toujours être difficile de décrocher la pole, mais je ne m’y attendais pas » 💬Max Verstappen admet qu’il a été surpris par la difficulté de piloter sa Red Bull lors des qualifications 👇 pic.twitter.com/vXQ7f36IFR -Ciel Sports F1 (@SkySportsF1) 16 septembre 2023

Pierre Gasly, Alex Albon et Yuki Tsunoda ont également été éliminés en Q2.

Plus tôt, la Q1 avait été interrompue prématurément par un drapeau rouge après que Lance Stroll ait écrasé son Aston Martin de manière spectaculaire en entrant dans la ligne droite des stands à la fin d’un tour chaud.

A LIRE AUSSI : « Mon objectif est d’être champion du monde avec Ferrari », déclare Charles Leclerc

Un énorme impact contre le mur a fait partir sa voiture en tête-à-queue sur la piste, les roues et la carrosserie volant.

Lando Norris était juste derrière et a bien fait d’éviter l’épave de sa McLaren.

L’accident a éliminé Stroll, qui a remarquablement réussi à s’en sortir sans aide. Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Logan Sargeant et Zhou Guanyu n’ont pas non plus réussi à se qualifier pour la Q2.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)