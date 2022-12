Max Verstappen et Red Bull reçoivent les trophées F1 2022

La saison de Formule 1 2022 s’est avérée mémorable pour Red Bull, qui a remporté son premier championnat des constructeurs depuis 2013. Dans l’ensemble, il s’agissait du cinquième titre de champion des constructeurs de Red Bull. Max Verstappen a remporté 15 Grands Prix cette saison pour guider Red Bull vers le titre prestigieux. Aucun autre pilote n’a actuellement plus de victoires en course en une seule saison que Verstappen.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Son coéquipier Sergio Perez a également remporté deux victoires pour Red Bull. Le compte Twitter officiel de Red Bull a publié une photo de Verstappen et Perez lors du gala de remise des prix de la FIA. « C’est officiellement officiel. Champions des constructeurs pour la cinquième fois », lit-on dans la légende de l’article.

Red Bull a lancé son voyage en Formule 1 en 2005. Red Bull a assuré sa toute première victoire des constructeurs en 2010. Sebastian Vettel et Mark Webber avaient représenté l’équipe cette saison-là. Red Bull a maintenu ses performances époustouflantes et a réussi à remporter le titre des constructeurs au cours des trois saisons suivantes.

Verstappen a été officiellement couronné double champion du monde de Formule 1 après avoir remporté le trophée 2022 à Bologne, en Italie. C’était sa deuxième victoire consécutive en trophée. Le joueur de 25 ans avait décroché le titre de cette saison en octobre avec quatre courses à disputer. Verstappen a terminé la dernière saison avec 454 points à son actif. Il a établi le record du plus grand nombre de points en une seule saison.

“Les émotions sont très différentes, mais je pense qu’elles devraient l’être de toute façon parce que toute votre vie, vous visez un objectif particulier, et c’est devenir champion du monde pour moi en F1, donc le premier est toujours émotionnel une fois que vous avez atteint ce. Mais cette année a été très différente. Je pense que nous avons été plus compétitifs cette année et plus agréables avec la façon dont nous avons joué en tant qu’équipe. Nous avons remporté les pilotes et les constructeurs, nous avons eu beaucoup de victoires en équipe, donc je dirais que celle-ci est meilleure et plus gratifiante », a déclaré le pilote Verstappen.

Sergio Perez de Red Bull a terminé la saison à la troisième place du classement des pilotes avec 305 points à son actif.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici