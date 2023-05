Max Verstappen estime que Red Bull a besoin de plus de rythme au GP de Monaco pour rester devant Charles Leclerc et Carlos Sainz

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Montez à bord avec Max Verstappen alors qu’il navigue dans les rues de Monaco pendant FP2

Max Verstappen pense que Red Bull doit trouver « un peu plus » de rythme pour rester devant Ferrari au Grand Prix de Monaco.

Verstappen, qui a eu du mal avec l’équilibre de son RB19 lors de la première séance, a été le plus rapide lors de la deuxième séance vendredi, mais seulement à 0,065 seconde de Charles Leclerc.

Leclerc cherche à en faire un triplé de pole positions à domicile samedi.

« FP1 était assez délicat. Je n’étais pas vraiment satisfait du comportement de la voiture sur les vibreurs. FP2 était déjà bien meilleur, la voiture était beaucoup plus compétitive », a déclaré Verstappen.

« Par rapport à Ferrari, nous manquons encore de confort général de la voiture – donc comment elle gère les vibreurs, les bosses, les baisses de carrossage. C’est donc encore quelque chose sur lequel nous devons travailler. »

« Ils sont très, très proches et sachant qu’une fois que nous aurons tous atteint la limite en qualifications, nous avons besoin d’un peu plus pour rester devant eux. »

Verstappen a dominé la deuxième séance d’essais du GP de Monaco

Il a ajouté: « Je pense qu’il y a encore un peu de marge pour aller encore plus dans la même direction, alors j’espère que ce sera encore mieux.

« La voiture était pilotable et cela vous permet de mettre ce tour [together], poussez un peu plus, rapprochez-vous des garde-corps par ici. Dans l’ensemble, un début difficile mais une bonne fin.

« [Aston Martin] sont également proches, nous devons donc certainement créer un peu plus de tampon si nous voulons être en avance sur eux. »

Verstappen dit que sa voiture Red Bull a d'abord eu du mal à gérer la piste de Monaco lors des essais de vendredi

Le vainqueur du GP de Monaco l’an dernier, Sergio Perez, a connu une journée difficile car il était septième et à plus d’une demi-seconde de son coéquipier Verstappen.

Le Mexicain, qui a 14 points de retard sur Verstappen au classement, a admis que « ce n’était pas une bonne journée » de son côté.

« J’ai juste besoin de m’asseoir avec les garçons et de passer par là et d’essayer de mettre les meilleurs morceaux là-bas, chaque milliseconde ici va faire une différence », a-t-il déclaré.

« Je pense que ça va être un vrai défi avant les qualifications, donc ça va être une séance intéressante.

« Monter sur les pneus et s’assurer que nous mettons les pneus dans la bonne fenêtre au bon moment. »

Sainz : Crash ne m’affectera pas

Carlos Sainz a été le plus rapide lors de la première séance d’essais et a semblé fort lors de la deuxième séance, avant de s’écraser à la chicane de la piscine.

Comme de nombreux pilotes l’ont fait au fil des ans, Sainz a poussé la barrière intérieure au virage 16, ce qui a cassé sa suspension et il est allé tout droit, dans le mur extérieur.

« C’était une très petite chute, j’ai juste coupé le mur à l’intérieur du virage 16. Erreur de calcul typique de Monaco, donc dommage car j’ai donné du temps supplémentaire aux mécaniciens aujourd’hui », a déclaré Sainz.

Carlos Sainz frappe la barrière intérieure de la chicane de la piscine pour s'écraser et provoquer un drapeau rouge en FP2

« Mais en termes de confiance et de temps au tour, j’ai été dessus toute la journée et une erreur de calcul ne va pas m’affecter.

« Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour au moins le défier [pole]. Je pense que Red Bull est toujours rapide, ils sont toujours en tête après aujourd’hui.

« Mais nous avons été plus proches que n’importe quel autre week-end, et nous espérons pouvoir au moins leur donner du fil à retordre, mais je pense que ce sera toujours délicat. »

Carlos Sainz évite de justesse la collision avec son coéquipier Ferrari Charles Leclerc lors des essais 2 du GP de Monaco

Leclerc : Tout est possible

Il n’y avait pas grand-chose pour séparer la paire Ferrari pendant la majeure partie de la journée et Leclerc a laissé entendre que la pole position était possible.

« Nous allons bien, mais Aston Martin et Red Bull semblent également être très rapides », a-t-il déclaré. « Nous devons encore faire un pas en avant, la sensation avec la voiture n’était pas trop mauvaise, en FP1 un peu difficile, en FP2 un peu mieux mais il y avait des choses qui n’étaient pas comme prévu sur ma voiture, alors nous ‘ Je travaillerai pendant la nuit pour essayer d’obtenir la voiture exactement comme je veux.

« Je vais tout donner, les qualifications sont primordiales ici. On parle beaucoup de ma dernière course, mais en fin de compte, les qualifications ont toujours été l’une de mes forces, donc je ne suis pas trop inquiet et je vais allez-y et voyons ce qui se passe.

« Je ne pense pas que nous ayons la meilleure voiture, Red Bull est plus rapide, Aston Martin est là, mais si nous faisons un excellent travail et que je mets tout sur mes genoux, alors tout est possible. »

