Max Verstappen est sorti de l’hôpital après des contrôles à la suite d’une collision à grande vitesse avec Lewis Hamilton

Max Verstappen a heurté les barrières après être entré en collision avec Lewis Hamilton lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne, entraînant un drapeau rouge

Max Verstappen est sorti de l’hôpital après avoir reçu le feu vert à la suite de son accident lors du GP de Grande-Bretagne à la suite d’une collision avec Lewis Hamilton.

Après avoir heurté les barrières de Silverstone lors d’un impact mesurant 51G dans le premier tour de la course de dimanche, le pilote Red Bull s’est éloigné de l’incident et a été contrôlé au centre médian du circuit.

Il a ensuite été emmené à l’hôpital de Coventry pour une évaluation plus approfondie avant d’être libéré dimanche soir.

« Nous sommes heureux de confirmer que Max est sorti de l’hôpital à 22h00 ce soir, après un examen médical approfondi, sans aucune blessure majeure », a déclaré un communiqué de Red Bull.

Sorti de l’hôpital après que tous les contrôles aient été ok. Merci à tous pour tous les gentils messages et meilleurs voeux pic.twitter.com/zBlfbQ8uh4 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 18 juillet 2021

« Max et l’équipe tiennent à remercier les Marshalls au bord de la piste et le personnel médical pour leurs soins exceptionnels à la fois sur place à Silverstone et à l’hôpital de Coventry. »

En postant un selfie dans lequel il souriait à côté de son père, Jos, Verstappen a tweeté : « Il a quitté l’hôpital après que tous les contrôles aient été ok. Merci à tous pour tous les gentils messages et meilleurs voeux. »

Hamilton envoie ses meilleurs vœux à Verstappen

Hamilton a envoyé ses meilleurs vœux à Verstappen après la course de dimanche et a déclaré qu’il enverrait un message privé à son rival.

Le septuple champion du monde a été reconnu coupable d’avoir causé un accident, mais n’était pas d’accord avec le verdict des commissaires sportifs.

« En fin de compte, je n’ai pas vraiment vu les images. J’en ai vu un court extrait lorsque je suis retourné au garage, mais j’y retournerai naturellement et j’aurai le temps d’y réfléchir », a déclaré Hamilton dans le post. -conférence de presse de la course.

Lewis Hamilton de Mercedes soutient que Max Verstappen était trop agressif lors de la bataille roue contre roue lors des premières étapes du Grand Prix de Grande-Bretagne

« Je ne pense pas, d’après ma compréhension actuelle, que je sois en mesure de devoir m’excuser pour quoi que ce soit. Nous sommes en course.

« J’ai entendu dire que Max est à l’hôpital et cela me préoccupe vraiment. Aucun de nous ne veut tous se blesser, ce n’est jamais mon intention. Alors j’espère vraiment qu’il va bien et je le frapperai après ça juste pour vérifie qu’il va bien.

« Nous vivons pour nous battre un autre jour. Il y aura beaucoup de courses difficiles à venir et nous devons apprendre à trouver un bon équilibre. Je ne suis pas d’accord avec les commissaires, mais je prends ma pénalité au menton et je continue avec mon travail.

« Je ne vais pas me plaindre à ce sujet. Tout le monde va avoir une opinion différente et je ne me soucie pas particulièrement de ce que les gens pensent, je fais juste ce que je fais et je suis vraiment reconnaissant pour aujourd’hui. »

Aujourd’hui est un rappel des dangers de ce sport. J’envoie mes meilleurs vœux à Max qui est un compétiteur incroyable. Je suis content d’apprendre qu’il va bien. Je vais toujours courir dur mais toujours équitablement. Mon équipe a fait preuve de courage et de persévérance. C’est un rêve de gagner devant mon public local💜🇬🇧 pic.twitter.com/3S16uFYmDZ – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 18 juillet 2021

Dans un post ultérieur sur ses réseaux sociaux, Hamilton a déclaré : « Aujourd’hui est un rappel des dangers de ce sport. J’envoie mes meilleurs vœux à Max qui est un compétiteur incroyable. Je suis heureux d’apprendre qu’il va bien.

« Je vais toujours courir dur mais toujours équitablement. Mon équipe a fait preuve de courage et de persévérance. C’est un rêve de gagner devant mon public. »