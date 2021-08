0:29



Un Max Verstappen frustré a arrêté une question sur la possibilité d’une situation de roue à roue avec Lewis Hamilton lors du GP de Hongrie de dimanche

Max Verstappen a réagi avec colère à la suite des questions sur sa collision de Silverstone avec Lewis Hamilton après les qualifications du GP de Hongrie.

Interrompant une question lors de la conférence de presse post-qualification à Hamilton et à lui-même sur ce qui se passerait s’ils se retrouvaient à nouveau roue contre roue au début de la course de dimanche, Verstappen a déclaré: « Pouvons-nous déjà arrêter à ce sujet.

« Nous avons eu tellement de questions ******* à ce sujet, c’est tout simplement ridicule. Honnêtement. Tout le jeudi, nous avons répondu à ce stupide **** tout le temps, alors pouvons-nous nous arrêter là-dessus s’il vous plaît ?

« Nous sommes des coureurs, nous allons courir. Bien sûr, nous allons courir dur mais juste. Nous continuons à nous pousser les uns les autres. »

Hamilton a refusé d’ajouter tout commentaire supplémentaire.

Les événements du premier tour du GP de Grande-Bretagne ont continué à dominer les discussions et les débats depuis quinze jours en Hongrie.

Un extrait des commentaires de Verstappen a été diffusé à Toto Wolff lors d’une apparition post-session du directeur de l’équipe Mercedes le Sky Sports F1, qui a déclaré que le respect restait élevé entre les deux grands noms du sport.

« C’est excitant. Vous et tout le monde avez besoin de gros titres et cela rend le sport intéressant. Cela continue de nous embrouiller », a déclaré Wolff en souriant.

« Mais aucun d’entre eux n’a perdu le respect l’un pour l’autre. Les bons reconnaissent la performance, alors voyons ce qui se passe. »

2:31 Karun Chandhok revient sur les tours de qualification de Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le GP de Hongrie Karun Chandhok revient sur les tours de qualification de Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le GP de Hongrie

Hamilton en pole, Verstappen troisième : Red Bull peut-il encore défier Merc ?

Les chances de Verstappen de déjouer Hamilton dans le premier tour de la course de dimanche sont de toute façon déjà compromises par le fait qu’il part derrière les deux pilotes Mercedes sur la deuxième ligne de la grille.

Le leader du championnat à huit points était parti de l’avant des quatre grilles de Grand Prix précédentes, mais s’est qualifié à 0,421 seconde de Hamilton ici samedi, son plus grand écart par rapport à la pole de la saison.

« Nous avons clairement manqué de rythme tout le week-end », a concédé Verstappen à Sky F1. « Ne pas trouver le meilleur équilibre avec la voiture.

« Je pense que quatre dixièmes, c’est un peu beaucoup ; juste mes tours en Q3, je n’avais pas une aussi bonne adhérence par rapport à mes tours en Q2. Nous devons donc examiner pourquoi cela s’est produit.

« Mais, néanmoins, il y a encore une course à faire demain et nous ferons de notre mieux. »

1:59 Max Verstappen de Red Bull a déclaré qu’il ne savait pas trop pourquoi ils manquaient de rythme par rapport à Mercedes après avoir terminé P3 en qualifications pour le Grand Prix de Hongrie. Max Verstappen de Red Bull a déclaré qu’il ne savait pas trop pourquoi ils manquaient de rythme par rapport à Mercedes après avoir terminé P3 en qualifications pour le Grand Prix de Hongrie.

En plus de ce qui semble être la voiture la plus rapide du week-end sur le sinueux Hungaroring, Mercedes se lance également dans la course avec le pneu de départ préféré du milieu après que Verstappen et son coéquipier Sergio Perez, qui s’est qualifié loin quatrième, ont dû prendre les softs pour se prémunir contre une éventuelle élimination en Q2.

« Pour le moment, c’est un peu difficile de dire si ça va être bon ou mauvais », a déclaré Verstappen à propos de sa stratégie, le pneu tendre étant susceptible de profiter de la ligne.

« De toute façon, je n’ai pas vraiment eu de long run représentatif. Bien sûr, je sais qu’il fera très chaud demain, donc naturellement les pneus ne tiendront pas aussi longtemps, mais nous allons tenter le coup.

« Le truc, c’est que beaucoup de gens se sont améliorés [their time at the end of Q2] donc je devais finir mon tour, sinon ça allait être super serré, et vous ne voulez pas risquer d’être expulsé. Il est donc préférable de faire ce tour et bien sûr de commencer sur un composé plus tendre. Mais c’est quand même bien mieux que de commencer P11. »