Max Verstappen domine les premiers essais avant le GP de Grande-Bretagne

Le leader du championnat Max Verstappen a dominé la séance d’essais d’ouverture à Silverstone vendredi alors que les équipes se préparent pour le « Sprint » inaugural qui décidera qui partira en pole position pour le Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche.

Le pilote Red Bull Verstappen, qui a remporté les trois dernières courses et détient 32 points d’avance en tête du classement des pilotes, a choisi des pneus tendres et a réalisé un tour 0,779 seconde plus rapide que la McLaren de Lando Norris, qui était sur médiums.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, également sur softs, a été le troisième plus rapide dans sa Mercedes, et manifestement perturbé par le rythme de Verstappen.

« Sept dixièmes ? D’où cela vient-il ? », a demandé Hamilton à son équipe lorsqu’il a été informé de l’écart.

Charles Leclerc de Ferrari a terminé quatrième en pneus tendres tandis que Valtteri Bottas a terminé cinquième dans la deuxième Mercedes en médiums.

La deuxième séance d’essais de vendredi (17h00 GMT) décidera des positions de départ pour le ‘Sprint’ de samedi qui dénouera la pole position et offrira également des points au championnat avec trois pour le vainqueur, deux pour le deuxième et un pour le troisième.

Le « Sprint » est une expérience qui sera répétée, au maximum, sur deux autres courses cette saison.

Il durera 25-30 minutes et se déroulera sur 100 km, ce qui à Silverstone signifie 17 tours. Cela se compare à 52 tours et à un peu plus de 306 km pour la course elle-même dimanche.

La F1 le décrit comme « un spectacle de course court et rapide – similaire à un match de cricket Twenty20 – avec des pilotes qui courent à fond du début à la fin sans avoir besoin de se rendre aux stands ».

Avec l’assouplissement des restrictions britanniques sur les coronavirus, Silverstone peut accueillir une foule de 140 000 personnes les trois jours.

