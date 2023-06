Max Verstappen domine les essais du Grand Prix d’Espagne

Le double champion Max Verstappen a dominé les deux séances d’essais du vendredi pour Red Bull au Grand Prix d’Espagne, puis a salué les changements apportés pour créer un circuit plus rapide et plus fluide.

Verstappen a produit un « double top » avec des tours les plus rapides dans les deux manches pour terminer le plus vite devant le double champion et héros local Fernando Alonso d’Aston Martin.

Après une journée presque parfaite sur le Circuit de Catalunya, où il a remporté sa première victoire en 2016 et gagné l’an dernier, le Néerlandais de 25 ans a déclaré que le nouveau tracé était « plus amusant à conduire » et encouragerait les dépassements.

« Dans l’ensemble, je pense que nous avons passé une très bonne journée », a déclaré Verstappen, qui mène le championnat cette année avec 39 points d’avance sur son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez.

« La voiture était dans une bonne fenêtre et bien sûr, vous essayez de peaufiner certaines choses ici et là, mais à court et à long terme, tout semblait plutôt bien. De mon côté, je me sentais très à l’aise dans la voiture en m’occupant des pneus. Je dois encore regarder les chronos des autres mais c’était une bonne journée. »

Interrogé sur le circuit, qui a un secteur final revu suite à la suppression d’une chicane pour créer des virages plus rapides et plus fluides, il s’est montré enthousiaste.

« C’était beaucoup plus amusant à conduire », a-t-il déclaré.

« En général, les voitures de F1 sont meilleures à haute vitesse donc, pour moi, les deux derniers virages sont désormais bien meilleurs à piloter.

« J’ai aussi essayé de suivre quelques voitures, et ça semblait être assez bien là aussi – donc j’ai été positivement surpris pour les dépassements. »

Son coéquipier chez Red Bull, Perez, a terminé quatrième alors qu’il cherchait à se débarrasser d’un week-end « désastreux » au Grand Prix de Monaco où il s’est écrasé lors des qualifications et n’a pas réussi à marquer un point.

