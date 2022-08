Max Verstappen domine la pratique du spa de Charles Leclerc mais les deux en arrière de la grille

Max Verstappen était dans une ligue à part lors des deuxièmes essais du Grand Prix de Belgique de Formule 1 vendredi, mais comme son principal rival, Charles Leclerc prendra le départ de la course depuis le fond de la grille.

Le pilote Red Bull Verstappen et le pilote Ferrari Leclerc font partie des six pilotes qui ont changé les composants de leur groupe motopropulseur au-delà de la limite légale de la saison – choisissant apparemment la course belge car les dépassements y sont plus faciles que lors des autres Grands Prix, rapporte DPA. La grille de départ du dimanche sera entièrement déterminée après les qualifications de samedi, avec Lando Norris de McLaren, Esteban Ocon d’Alpine, le pilote Haas Mick Schumacher et Valtteri Bottas d’Alfa Romeo les quatre autres à se déplacer à l’arrière.

Cela pourrait ouvrir la porte aux autres pilotes Red Bull et Ferrari, Sergio Perez et Carlos Sainz, respectivement, pour se battre pour la victoire lors de la première course après une pause estivale de quatre semaines.

Mercedes pourrait également chasser une première victoire de la saison de George Russell ou Lewis Hamilton, qui a remporté au moins une course à chaque saison dans laquelle il a participé depuis ses débuts en 2007.

Mais Verstappen a remporté la dernière course en Hongrie à partir de la 10e place sur la grille pour mener le championnat avec 80 points d’avance sur Leclerc dans les neuf dernières des 22 courses de la saison, avec Perez à cinq points de plus.

Après avoir terminé troisième de la première séance derrière le duo Ferrari, Verstappen a dominé les 60 minutes de l’après-midi en réalisant 1 minute 45,507 secondes sur le parcours de 7,004 kilomètres dans les Ardennes.

Leclearc était un énorme 0,865 de seconde en deuxième place, et Norris était troisième à plus d’une seconde en arrière dans une session qui a vu une pluie vers la fin.

Lance Stroll d’Aston Martin a terminé quatrième, Hamilton sixième derrière Sainz, Russell huitième et Perez 10e.

Des averses sont prévues pour samedi mais dimanche sera ensoleillé – un an après que Verstappen a remporté une “course” sur deux tours derrière la voiture de sécurité sous une pluie torrentielle sur le célèbre parcours.

Lors de la première séance, le pilote junior et F2 de Red Bull, Liam Lawsom, était 19e, à plus de 5 secondes d’un avant-goût de la F1 dans l’Alpha Tauri de Pierre Gasly. Gasly était 14e dans l’après-midi.

