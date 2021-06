Max Verstappen domine la pratique du GP de Styrie alors que Valtteri Bottas est pénalisé pour « conduite dangereuse »

Le leader du championnat, Max Verstappen, a été le plus rapide lors des deux séances d’essais de vendredi avec sa Red Bull avant le Grand Prix de Styrie de ce week-end.

Le rival pour le titre de Verstappen et champion en titre Lewis Hamilton a terminé troisième au début de la manche avant que le pilote Mercedes ne termine quatrième plus tard dans la journée.

Son coéquipier Valtteri Bottas s’est cependant vu infliger une pénalité de trois places sur la grille et accusé de « conduite dangereuse » par les commissaires sportifs après une étrange vrille dans la voie des stands suite à un passage aux pneus durs.

Le Finlandais a simulé un départ de course mais a filé sur le côté pour éviter une collision avec le mur des stands et les mécaniciens de McLaren l’ont aidé à se redresser et à quitter les stands.

McLaren a dûment signalé l’incident, se plaignant que c’était « absolument ridicule… il aurait pu sortir nos gars ».

Les commissaires ont ensuite accordé à Bottas, qui n’a pu réaliser que le douzième temps le plus rapide, une baisse de trois places sur la grille pour la course de dimanche, ainsi que deux points de pénalité sur sa licence.

« Lorsque [Bottas] s’est éloigné de sa position d’arrêt au stand, il a perdu le contrôle de la voiture lorsqu’il s’est engagé dans la voie rapide », ont déclaré les commissaires dans leur décision.

« Il a surviré, fait un tête-à-queue et s’est immobilisé en traversant la voie rapide près des stands McLaren.

« Au cours de l’audience [Bottas] ont déclaré que dans le passé, ils avaient perdu du temps lors du départ des stands. Alors ils ont essayé quelque chose de nouveau, qui était de partir en deuxième vitesse.

« En conséquence, le patinage des roues était beaucoup plus élevé et le résultat inattendu. Par conséquent, il n’a pas réussi à contrôler correctement la voiture dans la voie rapide.

« Cela doit être considéré comme une conduite potentiellement dangereuse, d’autant plus que du personnel se trouvait dans la voie des stands. »

Pierre Gasly d’Alpha Tauri n’a pas pu répéter sa séance d’ouverture, où il s’est classé deuxième, en raison d’un problème avec son moteur.

Verstappen, 23 ans, entre dans la compétition de dimanche avec une avance de 12 points sur le septuple champion Hamilton, qui a vu son meilleur temps rayé par les officiels pour avoir quitté la piste.

« Lewis a réalisé le meilleur temps mais il a été annulé, donc les performances sont un peu différentes de ce que nous voyons sur les horaires », a déclaré Verstappen.

Le Néerlandais, qui est passé aux pneus tendres à mi-parcours de la première séance en Autriche, n’était pas d’humeur à donner de l’espoir à ses rivaux alors qu’il s’élançait en 1 min 05.910 sec.

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, qui est troisième au classement général, n’a pu enregistrer qu’un neuvième rythme le plus rapide.

« Nous sommes sans aucun doute les chasseurs de ce week-end », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

Les récents malheurs de Ferrari après une arrivée inutile au Grand Prix de France se sont poursuivis alors que Carlos Sainz a filé au premier virage avant de se hisser à la 11e place dans les deux manches.

La dernière manche d’essais commence samedi avant la manche de qualification plus tard dans la journée avec des tempêtes prévues près des Alpes autrichiennes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici