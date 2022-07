Max Verstappen dit qu’il “préfère” la rivalité en F1 avec Charles Leclerc pour se battre avec Lewis Hamilton

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen dit qu’il “préfère” sa rivalité avec Ferrari et Charles Leclerc à la bataille de championnat du monde qu’il a eue avec Lewis Hamilton et Mercedes la saison dernière.

Verstappen de Red Bull est sorti victorieux de Hamilton après une fin controversée d’une intense bataille d’une saison entre eux, qui a vu plusieurs points d’éclair à la fois sur et hors de la piste.

Avec Mercedes en retard cette saison, Charles Leclerc de Ferrari est devenu la plus grande menace pour Verstappen, 24 ans, qui conserve son titre, le duo s’étant engagé dans plusieurs concours de roue à roue au cours de la première moitié de la saison.

Contrairement à la saison dernière, il y a eu peu ou pas de preuves de mauvais sentiments entre Ferrari et Red Bull, bien que l’avance de 63 points que Verstappen se soit ouverte avant le GP de Hongrie de ce week-end a peut-être contribué à dissiper la tension de début de saison qui se développait entre les équipes et les pilotes.

Parler à Ciel ItalieVerstappen a déclaré: “Je préfère ce que nous avons maintenant parce que, tout d’abord, Charles que je connais très bien, c’est un gars sympa, nous avons le même âge – je pense que nous ne sommes qu’à trois semaines d’écart.

Leclerc est sorti vainqueur après une autre bataille dramatique avec Verstappen en Autriche. Leclerc est sorti vainqueur après une autre bataille dramatique avec Verstappen en Autriche.

“Je pense aussi que nous combattons un concurrent très respecté en termes de Ferrari. La façon dont ils procèdent comme nous nous battons… quand ils gagnent une course, nous pouvons aller vers eux et leur dire bravo, et quand nous gagnons une course ils peuvent dire bravo, et je respecte vraiment cela.”

Verstappen a cité un exemple précis de la camaraderie entre les camps Red Bull et Ferrari, expliquant qu’il avait vécu un échange agréable avec le directeur de l’équipe italienne, Mattia Binotto, lors du dîner de samedi soir lors du GP de France du week-end dernier.

“De plus, certaines personnes au sein de l’équipe, même Mattia, j’ai une très bonne relation avec lui”, a déclaré Verstappen.

Revivez certains des combats les plus intenses en piste entre Hamilton et Verstappen la saison dernière. Revivez certains des combats les plus intenses en piste entre Hamilton et Verstappen la saison dernière.

“Samedi soir, nous avons même ri au Paul Ricard, et je pense que c’est super parce que c’est ce que devrait être la course. Nous sommes de durs concurrents sur la piste et nous essaierons toujours de nous battre, ce qui, je pense, est tout à fait normal.” , mais en dehors de cela, vous pouvez aussi passer un bon moment, et c’est ce que j’apprécie vraiment cette année.

“Disons-le comme ça, je ne serais pas sur une table samedi soir en train de rire avec (Mercedes).”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi c’était si différent de la situation de l’an dernier, Verstappen a ajouté : “Juste le déclic que nous avons en ce moment avec l’équipe, et j’ai beaucoup de respect pour Ferrari en général.”

Herbert “perplexe” face aux commentaires de Verstappen

Johnny Herbert de Sky Sports F1 a déclaré que la façon dont Verstappen avait renvoyé le septuple champion du monde Hamilton était “décevante”.

“(C’était) en fait décevant à bien des égards”, a déclaré Herbert.

Verstappen est capable de retenir la montée de Leclerc après le redémarrage. Verstappen est capable de retenir la montée de Leclerc après le redémarrage.

“Il semble en quelque sorte juste renvoyer Lewis tout de suite, puis il a été directement sur Charles et Ferrari dans la bataille qu’ils ont.

“Je pensais qu’il appréciait la bataille qu’ils avaient sur la piste (la saison dernière), mais clairement là, il n’appréciait pas du tout.

“Mais je ne comprends pas pourquoi ses commentaires seraient si négatifs envers Lewis et la bataille qu’ils ont eue l’année dernière. Je suis assez perplexe.”

“Il ne s’agit pas de Verstappen voulant conduire pour Ferrari”

Karun Chandhok de Sky Sports F1 a rejeté la suggestion selon laquelle les commentaires de Verstappen pourraient avoir reflété un désir de conduire pour Ferrari à un moment donné dans le futur.

“Je ne pense pas que ce soit à ce sujet”, a déclaré Chandhok. “Je ne pense pas qu’il y pense même. Il pense juste au fait qu’il mène une bataille respectueuse avec ses concurrents, et ils se battent dur sur la piste mais ils se respectent en dehors.”

Un jeune Verstappen et Leclerc se disputent pendant leurs jours de karting, la paire formant désormais l'une des plus grandes rivalités de la saison de F1 en cours. Un jeune Verstappen et Leclerc se disputent pendant leurs jours de karting, la paire formant désormais l'une des plus grandes rivalités de la saison de F1 en cours.

“Je pense qu’il dit la vérité, n’est-ce pas ? Il apprécie la bataille cette année, il savoure la bataille en piste.

“Il court roue contre roue différemment avec Charles comme il l’a fait avec Lewis. Comme il l’a dit à juste titre, lui et Charles se connaissent depuis longtemps, ils ont grandi ensemble, ils sont de la même génération.

“Honnêtement, c’est son sentiment personnel. Nous ne sommes pas tous amis avec le monde entier. Vous vous entendez avec certaines personnes, vous avez une relation et un lien avec certaines personnes et vous créez un respect mutuel par amitié avec certaines personnes.

“Je ne pense pas qu’il soit faux qu’il soit plus ami avec les gens de Ferrari ou avec Charles qu’il ne l’est avec Lewis ou les gens de Mercedes. C’est juste leurs personnalités et leurs caractères.”