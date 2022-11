Max Verstappen dit qu’il pourrait se retirer de la F1 après le contrat Red Bull, à 31 ans : “Je veux faire autre chose”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alors que la Formule 1 se préparait à retourner à Abu Dhabi, Max Verstappen de Red Bull a rappelé peut-être la fin la plus spectaculaire d’une saison l’an dernier en dépassant Lewis Hamilton dans le dernier tour pour remporter un premier titre mondial.

Le double champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a réitéré que son contrat actuel avec Red Bull pourrait être son dernier, racontant Sports du ciel il peut prendre sa retraite à 31 ans en raison du nombre de courses et de son désir de “faire autre chose”

Verstappen, 25 ans, vient de terminer la saison la plus dominante de l’histoire de la F1 – remportant 15 des 22 courses et décrochant facilement son deuxième titre consécutif – et d’autres records sont en vue compte tenu de son âge et de ses capacités.

Le Néerlandais, cependant, refuse de s’engager dans le sport au-delà de son contrat Red Bull actuel, qui dure jusqu’à la saison 2028.

“Je ne sais pas après ça”, a-t-il dit Sky Sports F1 David Croft avant une nouvelle victoire au GP d’Abu Dhabi. “Mais cela dépend aussi probablement de notre compétitivité en 28.

“J’ai encore du temps. Je ne veux pas prendre de décisions drastiques maintenant.”

Verstappen, qui aura 31 ans à la fin de son contrat, a ensuite admis les raisons de ces doutes.

Verstappen, qui aura 31 ans à la fin de son contrat, a ensuite admis les raisons de ces doutes.

“Je veux faire d’autres choses”, a-t-il déclaré.

“La F1 est incroyable et j’ai accompli beaucoup de choses, et j’en suis très heureux et fier… mais c’est beaucoup de voyages et c’est beaucoup de courses [F1 is set for a 24-race season in 2023].

“Et à un moment donné, qu’est-ce qui est le plus important ? La famille est-elle plus importante, ou la F1 est-elle plus importante ? C’est à ce moment-là qu’il faut se décider.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sebastian Vettel a célébré la fin de sa carrière en Formule 1 avec des beignets d’après-course à Abu Dhabi, tandis que les trois premiers du championnat se sont également joints à la fête ! Sebastian Vettel a célébré la fin de sa carrière en Formule 1 avec des beignets d’après-course à Abu Dhabi, tandis que les trois premiers du championnat se sont également joints à la fête !

Si Verstappen quittait le sport plus tôt, cela irait à l’encontre de la tendance des pilotes modernes à courir jusqu’à la fin de la trentaine et au-delà.

Lewis Hamilton court toujours à 37 ans et semble susceptible d’atteindre la quarantaine, tandis que Fernando Alonso, déjà âgé de 41 ans, entame un contrat pluriannuel avec Aston Martin l’année prochaine. Michael Schumacher est également revenu en F1 dans la quarantaine.

Verstappen s’attend à une saison 2023 “plus proche”

S’exprimant après le GP d’Abu Dhabi, qu’il a remporté au galop du plus proche rival au titre Charles Leclerc, Verstappen a déclaré qu’il s’attend à ce que la saison 2023 soit plus proche.

Mercedes et Ferrari devraient toutes deux être plus compétitives par rapport à Red Bull, qui devra également faire face à une perte de temps en soufflerie en raison de leur dépassement du plafond des coûts.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du Grand Prix d’Abu Dhabi depuis le circuit de Yas Marina. Faits saillants du Grand Prix d’Abu Dhabi depuis le circuit de Yas Marina.

“Je pense que ce sera plus proche”, a déclaré Verstappen. “Les gens comprennent beaucoup mieux les voitures. Et, oui, avec le temps, toutes les équipes se rapprocheront.

“Nous savons qu’au cours de l’hiver, nous devons vraiment continuer à pousser et continuer à essayer de trouver des performances et pas seulement des performances, comprendre, peut-être encore plus les pneus, car les pneus vont changer un peu pour l’année prochaine.

“Alors oui, voyons comment nous allons gérer tout cela.”