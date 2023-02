Max Verstappen dit qu’Helmut Marko a confondu camping-car et jet privé

Le double champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a déclaré que le directeur du sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, avait confondu un camping-car avec un avion après des informations erronées selon lesquelles le pilote néerlandais installait un simulateur de course sur son jet privé.

S’adressant aux journalistes après le lancement de la livrée de son équipe à New York vendredi, le joueur de 25 ans a souri lorsqu’on lui a posé des questions sur les histoires.

Verstappen a déclaré qu’il avait parlé à l’Autrichien Marko l’année dernière du nouveau camping-car qu’il construisait pour les manches européennes.

« J’ai dit que j’en installerais un (un simulateur) là-bas parce que je peux continuer à conduire quand je reviens le soir parce que j’aime ça. C’est mon hobby en quelque sorte. Cela vous permet également de rester vif”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il a mal compris et il a dit avion. Alors non, je n’en installe pas dans mon avion. Je pense que ce serait un peu absurde.”

Marko a été largement cité sur les sites Web ce mois-ci pour avoir déclaré à la télévision allemande Sport1 que Verstappen “avait fait convertir son avion afin qu’il puisse piloter un simulateur dans les airs à l’avenir”.

L’histoire a émergé après que le pilote de simulateur passionné Verstappen ait participé à des 24 Heures du Mans virtuelles et était furieux lorsque des problèmes de serveur l’ont laissé déconnecté, qualifiant cela de “spectacle de clown”.

Cette saison verra trois courses de Grand Prix aux États-Unis avec Las Vegas rejoignant Miami et Austin au calendrier.

La popularité de la F1 dans le pays est montée en flèche depuis que la série Netflix “Drive to Survive” a connu un énorme succès.

Max Verstappen de Red Bull a remporté les deux derniers titres de pilotes en F1 et l’équipe propulsée par Honda est le champion en titre des constructeurs.

Ford a joué un rôle dans 10 championnats de constructeurs et 13 championnats de pilotes, ce qui en fait le troisième constructeur de moteurs le plus titré de l’histoire de la F1, leur plus récent succès étant la victoire de Michael Schumacher avec Benetton en 1994.

(Avec les contributions des agences)

