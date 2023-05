Le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a déclaré que la victoire lors du Grand Prix de Miami dimanche n’était « pas impossible » malgré son départ neuvième sur la grille.

Verstappen de Red Bull, qui mène le championnat des pilotes après avoir remporté deux victoires sur les quatre premières courses de la saison, n’a pas pu obtenir son tour rapide en retard après la chute de Charles Leclerc de Ferrari et les qualifications ont été écourtées avec une minute 36 à jouer.

Le coéquipier du Néerlandais Sergio Perez, deuxième du classement à seulement six points de Verstappen, a décroché la pole position après les qualifications de samedi.

Malgré le revers, Verstappen, qui a remporté la première course de Miami l’an dernier, ne renonçait pas à espérer un bon résultat.

« Un podium, c’est sûr, mais je veux gagner, donc ce n’est pas génial. (Gagner n’est) pas impossible, mais ce ne sera pas facile », a-t-il déclaré.

Bien que l’accident de Leclerc n’ait pas aidé, Verstappen s’était déjà rendu la vie difficile en ne réalisant pas son tour rapide complet plus tôt.

Il a dit qu’il n’avait que lui-même à blâmer pour avoir dû abandonner son tour précédent après une erreur.

« J’étais un peu déconnecté du (virage) six contre sept, j’ai senti un peu de sous-virage et je n’ai tout simplement pas pu le remettre sur la trajectoire. J’ai donc interrompu mon tour. C’était définitivement une erreur de ma part en essayant de le mettre à la limite.

« Alors bien sûr, il faut un peu de chance, en espérant qu’il n’y aura pas de drapeau rouge. Mais bien sûr, quand vous essayez de penser comme ça, alors ça arrive. Donc, c’est un peu bouleversant », a-t-il déclaré.

Mais Verstappen, vainqueur des deux dernières saisons de Formule 1, gardait le sens de la perspective.

«J’ai déjà été dans cette position, vous avez parfois quelques revers mais cela ne veut pas dire que cela continue pour le reste de l’année ou quoi que ce soit.

« Cela ne peut pas toujours être parfait, vous espérez que ce sera parfait. L’année dernière, nous avons eu un début difficile, mais vous devez encore vous en occuper vous-même. Aujourd’hui, ce n’était pas génial », a-t-il déclaré.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’est demandé pourquoi la course n’avait été arrêtée que 20 secondes après la chute de Leclerc.

« Si cela avait été arrêté immédiatement, vous auriez pu vous déplacer », a-t-il déclaré à Sky Sports.

Horner a été heureux de laisser Perez rivaliser avec Verstappen, sans utiliser encore beaucoup les commandes de l’équipe, et le Mexicain dit qu’il apprécie la compétition en équipe interne.

« J’en profite. Je pense juste course par course. Je vais sortir… pour mon équipe parce qu’ils ont fait un travail formidable et je verrai ce qui se passera demain (dimanche) », a-t-il déclaré.

« C’est une nouvelle opportunité, partir de la pole. Nous sommes ceux qui ont (quelque chose) à perdre, mais nous allons juste y aller et essayer de profiter de cette foule incroyable », a-t-il déclaré.

