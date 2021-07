Le pilote de Formule 1 de Red Bull, Max Verstappen, a frappé le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton après la victoire spectaculaire du Britannique au Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote néerlandais a accusé Hamilton de « comportement irrespectueux et antisportif » dimanche après la collision des deux hommes lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

« Je suis content d’aller bien. Très déçu d’être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice au mouvement dangereux que Lewis a fait sur la bonne voie », a tweeté Verstappen.

« Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose », a-t-il ajouté.

Content que ça va. Très déçu d’être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice au mouvement dangereux de Lewis en piste. Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose pic.twitter.com/iCrgyYWYkm– Max Verstappen (@Max33Verstappen) 18 juillet 2021

Le leader du championnat, Max Verstappen, est sorti du Grand Prix de Grande-Bretagne à grande vitesse dans le premier tour dimanche après un contact avec son rival pour le titre Lewis Hamilton dans une bataille roue contre roue.

Le Red Bull de Verstappen est sorti de la piste et a heurté les barrières alors qu’il était éliminé de la course. Le pilote Red Bull est apparu indemne et s’est tenu debout sans aide après être sorti de la voiture après l’accident au coin de Copse.

Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes, malgré le fait qu’il ait remporté la course.

Son équipe Red Bull a tweeté qu’il avait été transporté à l’hôpital pour d’autres tests de précaution.

Plus à venir…

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici