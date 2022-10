Max Verstappen décroche la pole à Suzuka avec un œil sur le titre de champion

Max Verstappen de Red Bull sera en pole pour le Grand Prix du Japon de dimanche alors qu’il tentera de décrocher son deuxième titre consécutif de pilote de Formule 1.

C’était la cinquième pole de Verstappen de la saison. Cependant, cela n’a pas été crucial pour Verstappen, qui a gagné 11 fois cette saison, partant souvent d’une position non-pole.

Verstappen a terminé premier des qualifications samedi avec un temps au tour gagnant de 1 minute, 29,304 secondes à Suzuka. Il a été suivi par Charles Leclerc de Ferrari, Carlos Sainz de Ferrari et son coéquipier Red Bull Sergio Perez.

Verstappen est assuré de remporter le titre de la saison s’il remporte la course dimanche et obtient également un point bonus pour avoir réalisé le tour le plus rapide. Il pourrait également remporter le championnat pour une deuxième année consécutive sans victoire en fonction des autres résultats.

Même s’il échoue, Verstappen est susceptible de remporter le titre dans deux semaines lors du GP des États-Unis à Austin, au Texas. Il a une énorme avance de 104 points sur Leclerc avec cinq courses à disputer, dont celle de dimanche.

Les qualifications du samedi se sont déroulées sur un circuit sec. Cependant, la pluie est prévue pour dimanche. Telles étaient également les conditions lors de l’entraînement de vendredi.

