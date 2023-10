Max Verstappen décroche la dixième pole de la saison au Grand Prix du Qatar

Vendredi, le leader en fuite de la Formule 1, Max Verstappen, a dominé une intrigante séance de qualification éclairée pour remporter la pole position du Grand Prix du Qatar, qu’il pourrait prendre le départ en tant que triple champion du monde.

Il s’agissait de la 10e pole position du Néerlandais de 26 ans au cours d’une saison exceptionnelle pour Red Bull.

Il a terminé quatre dixièmes de seconde devant son rival le plus proche, George Russell, dont le coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, a glissé de la deuxième à la quatrième place, puis s’est hissé à la troisième place lorsque les deux McLaren ont eu des tours effacés dans une rafale finale déroutante.

Lando Norris de McLaren était deuxième lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée avant que son meilleur tour tardif ne soit supprimé pour dépassement des limites de la piste. Son équipier Oscar Piastri s’est classé troisième avant de perdre lui aussi son tour. Il est tombé sixième. Norris a chuté au 10e rang.

Verstappen peut décrocher son troisième titre consécutif avant la course de dimanche en terminant sixième ou mieux lors de la course de sprint de samedi.

Il s’est dit satisfait de sa performance dans des conditions difficiles avec des rafales de vent soufflant du sable et de la poussière sur l’asphalte nouvellement refait du circuit international de Lusail.

« C’est un bon début de week-end », a déclaré Verstappen, qui a fêté son anniversaire le week-end dernier. « Je suis heureux d’être en pole et ce fut une bonne journée pour nous. »

« Bien sûr, je veux gagner cette course quoi qu’il arrive demain. Nous avons la pole et je veux la gagner (le Grand Prix de dimanche), mais d’abord soyons rapides et faisons le travail demain.

« Ce sera difficile pour les pneus avec tout ce sable sur la piste, mais notre voiture fonctionne très bien. »

Il s’agissait de la 30e pole position au classement général de la carrière de Verstappen.

Après beaucoup de confusion après la séance, Hamilton a été déclaré troisième pour Mercedes devant Fernando Alonso d’Aston Martin et Charles Leclerc de Ferrari.

Les coéquipiers français en difficulté Pierre Gasly et Esteban Ocon d’Alpine étaient septième et huitième devant Valtteri Bottas d’Alfa Romeo et Norris.

La séance de qualification, pour la course de dimanche, a débuté avec une température de l’air de 32 degrés Celsius et une température de piste de 35, sous les lumières de Losail.

Le premier tour de Verstappen a été rapidement battu par Alonso avant que Leclerc ne prenne l’initiative alors que plusieurs pilotes n’avaient pas respecté les règles strictes des limites de piste dans des conditions difficiles.

Leclerc et Alonso ont échangé les meilleurs tours avant que Norris puis Verstappen ne donnent le ton.

La première séance de qualification s’est terminée avec Logan Sargeant de Williams manquant le cut avec Lance Stroll d’Aston Martin, Liam Lawson d’Alpha Tauri, Kevin Magnussen de Haas et Zhou Guanyu d’Alfa Romeo.

Stroll, fils du propriétaire de l’équipe Lawrence Stroll, a été filmé en train de pousser son entraîneur personnel après être descendu de sa voiture et, dans un accès de colère, n’a donné que des réponses brèves et grossières aux diffuseurs.

Une deuxième séance mouvementée s’est terminée avec Hamilton le plus rapide devant Verstappen tandis que Yuki Tsunoda d’Alpha Tauri a raté le cut en 11e devant Sainz, Perez, Alex Albon de Williams et Nico Hulkenberg de Haas.

Hamilton avait décroché la pole lors des qualifications lors de l’événement inaugural du Qatar en 2021 et a obtenu son record de carrière en remportant la 104e pole lors de l’événement hongrois en juillet, des souvenirs qui le réconfortaient alors que son ancien coéquipier Valtteri Bottas menait le peloton en Q3.

Verstappen a répondu en réalisant un temps de 1 minute 23,778 secondes, le meilleur tour de la journée, une demi-seconde devant Hamilton. Après une saison de 13 victoires en 16 courses, le champion avait retrouvé sa domination totale.

Dans la course au titre, Hamilton n’a que 33 points de retard sur Perez en difficulté et, à six courses de la fin, il conserve de bonnes chances de terminer deuxième.

Verstappen a choisi d’économiser les pneus et de ne pas effectuer un deuxième run en plein vol.

Norris est passé premier sans succès avant que Russell et Piastri ne devancent Hamilton qui tombe quatrième et, comme Verstappen, avorte dans une finale furieuse qui a vu les deux hommes glisser hors de la ligne de course.

