Max Verstappen a refusé à Mercedes un dernier lock-out de première ligne de la saison en arrachant la pole position dans les dernières secondes des qualifications de samedi pour le Grand Prix d’Abou Dhabi. Le Néerlandais a dirigé sa Red Bull à moteur Honda sur le circuit de Yas Marina, long de 5,5 km, en une minute 35,246 secondes, devançant le poleman provisoire de Mercedes, Valtteri Bottas, de seulement 0,025 seconde.

Champion du monde Lewis Hamilton, de retour dans la voiture après son COVID-19[feminine-l’absence forcée au Grand Prix de Sakhir la semaine dernière, a terminé troisième mais à seulement 0,086 seconde de retard.

«J’ai dit avant de me qualifier, ce serait le dernier départ de la saison et nous l’avons fait», a déclaré Verstappen après avoir remporté sa troisième pole en carrière et sa première cette saison. «Toute l’année où vous êtes en retard pour vous rapprocher, ça devient parfois un peu frustrant.»

L’éclat éblouissant de Verstappen sous les projecteurs signifie que ce ne sera que la deuxième fois en 17 courses cette saison que Mercedes ne part pas de l’avant.

C’était aussi la première pole position non-Mercedes de la saison avec l’effort de qualification de Lance Stroll en Turquie dans son Racing Point alimenté par Mercedes, et ce n’est que la quatrième fois cette saison que Hamilton et Bottas n’ont pas verrouillé la première ligne. .

«Le principal problème était que nous ne pouvions pas vraiment faire fonctionner les pneus tendres comme il se doit», a déclaré Bottas, 31 ans. «L’équilibre n’était pas tout à fait parfait.»

Hamilton, qui a pris 10 des 15 bâtons de Mercedes cette saison, a déclaré qu’il n’était toujours pas de retour en pleine forme après seulement s’être remis de COVID-19[feminine .

«Ce fut définitivement un week-end difficile», a déclaré le Britannique de 35 ans. «J’avais juste l’impression que vous aviez perdu cet élan et que vous vous êtes vraiment battu jusqu’à présent avec l’équilibre ce week-end.

Verstappen avait dirigé un doublé Red Bull d’Alexander Albon lors de la dernière séance d’essais de samedi. Mais Mercedes devait riposter à l’heure des qualifications.

Hamilton a mené Bottas dans les deux premières parties de la qualification, la paire ressemblant à des favoris pour un lock-out au premier rang.

Verstappen, cependant, a montré sa vitesse alors que la fusillade finale commençait, divisant ses rivaux Mercedes après sa première manche, avant de publier le tour qui a déposé Bottas et Hamilton du haut des feuilles de temps.

Lando Norris était un quatrième impressionnant pour McLaren, remportant la bataille de qualification de son coéquipier à McLaren contre l’Espagnol Carlos Sainz, lié à Ferrari, sixième.

Charles Leclerc était neuvième pour Ferrari mais le Monégasque perdra trois places sur la grille en raison d’une pénalité pour avoir causé une collision lors de la dernière course à Sakhir.

Sebastian Vettel a été éliminé lors de la deuxième phase de sa dernière séance de qualification pour Ferrari. L’Allemand, qui déménage à Racing Point, qui est renommé Aston Martin l’année prochaine, a terminé 13e.

Sergio Perez, faisant place à Vettel au sein de l’équipe basée à Silverstone, partira au fond de la grille. Le Mexicain, qui est devenu le nouveau vainqueur de la F1 le week-end dernier à Sakhir, porte des pénalités liées au moteur et n’a effectué qu’un tour d’échauffement dans la deuxième phase des qualifications.