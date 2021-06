Max Verstappen de Red Bull bat Lewis Hamilton en France pour étendre son avance au titre

Max Verstappen a remporté le Grand Prix de France dimanche pour étendre son avance sur Lewis Hamilton dans la course au titre des pilotes de Formule 1.

Le pilote Red Bull a traqué et dépassé le champion du monde Mercedes à plus d’un tour de l’arrivée au Castellet pour remporter sa troisième victoire en sept courses cette saison.

Il s’agit d’une déclaration massive du pilote néerlandais et de son équipe Red Bull renaissante qui remportent leur troisième course consécutive après Monaco et Bakou.

Il a poussé Verstappen à 12 points d’avance sur Hamilton avant des courses consécutives sur le gazon Red Bull en Autriche.

Sergio Perez dans l’autre Red Bull est arrivé troisième avec Valtteri Bottas dans la deuxième Mercedes terminant quatrième.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici