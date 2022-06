Max Verstappen a célébré une première victoire de course de sa carrière au Grand Prix du Canada

Christian Horner pense que Max Verstappen est dans la « forme de sa vie » après que son pilote Red Bull a résisté à Carlos Sainz sur le circuit Gilles Villeneuve pour remporter le Grand Prix du Canada.

Après une voiture de sécurité tardive, Verstappen a été mis sous une pression importante par Sainz dans les dernières étapes de la course et a vraiment senti le rythme de la Ferrari derrière lui.

Le triomphe de Verstappen sur le circuit Gilles Villeneuve était sa sixième P1 de la saison et Horner a salué le travail de son pilote le jour de la course.

« Max est dans la forme de sa vie et l’équipe fait un excellent travail », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull.

« Tout le mérite revient à Carlos aujourd’hui, il a poussé Max vraiment, vraiment fort. Mais Max était absolument clinique ; c’était un entraînement vraiment impressionnant

« Nous avons en fait perdu la communication avec la voiture ! C’était une circulation à sens unique, il pouvait nous entendre mais nous ne pouvions pas l’entendre… Je suppose qu’il n’avait pas besoin de trop nous entendre. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Profitez du meilleur de l’action d’un Grand Prix du Canada palpitant Profitez du meilleur de l’action d’un Grand Prix du Canada palpitant

Verstappen détient une avance de 46 points en tête du classement du championnat des pilotes – le plus grand coussin qu’un pilote ait connu jusqu’à présent cette saison.

Malgré cela, le patron de Red Bull ne regarde pas trop loin et reste uniquement concentré sur la prochaine course à Silverstone du 1er au 3 juillet.

« Silverstone est l’un des meilleurs circuits du calendrier, il y aura encore une foule record cette année et nous avons hâte de voir tout le monde là-bas », a déclaré Horner.

« Je suis sûr qu’il y aura un énorme soutien pour les pilotes Mercedes, mais nous y allons enflammés et essayons de réparer ce qui s’est passé l’année dernière. »

Verstappen : Satisfait après une course « difficile »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen a admis que c’était une lutte difficile avec Carlos Sainz autour du circuit Gilles Villeneuve Max Verstappen a admis que c’était une lutte difficile avec Carlos Sainz autour du circuit Gilles Villeneuve

À la radio de l’équipe après la victoire de Verstappen, son ingénieur de course a décrit son travail comme un « entraînement de champion du monde ». Le joueur de 24 ans a estimé qu’il avait été obligé de travailler dur pour obtenir un maximum de points.

« En général, une course assez difficile pour nous. J’espérais un peu plus de rythme de la part de la voiture, il semblait que Ferrari en course était forte », a déclaré Verstappen.

« Bien sûr, je ne pouvais vraiment me comparer qu’à Carlos. C’était difficile de vraiment l’égaler en termes de temps au tour.

« Il faut juste continuer. Les 15 derniers tours étaient à fond et je savais aussi, tout en étant à fond, que je ne pouvais pas me permettre de faire une erreur car il était toujours si proche de moi. fin. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen a pris le maximum de points devant Carlos Sainz, Lewis Hamilton complétant les places du podium au Grand Prix du Canada Max Verstappen a pris le maximum de points devant Carlos Sainz, Lewis Hamilton complétant les places du podium au Grand Prix du Canada

Après la course, Sainz n’a pas tardé à souligner qu’il se sentait « l’homme le plus rapide en piste » et Verstappen sait que Red Bull doit continuer à développer sa voiture au cours de la saison.

« Quelques leçons à tirer pour savoir pourquoi c’est [Ferrari’s extra pace] », a déclaré Verstappen.

« Une course, il semble que nous ayons le dessus et une autre course, ils semblent à nouveau forts, donc nous sommes très proches. »

« C’est important d’avoir toujours une bonne avance de points », a-t-il ajouté à propos du classement. « Mais, vous savez aussi qu’il peut basculer très rapidement. »

Journée douloureuse pour Perez

Le week-end de Sergio Perez s’est terminé en catastrophe avec un DNF

L’exaltation de Verstappen a été contrée par la course de Sergio Perez qui s’est terminée par un abandon, après un autre problème mécanique.

Le pilote mexicain est arrivé au Canada en forme, après des week-ends de course confiants à Monaco et à Bakou. Cependant, il avait déclaré qu’il avait « laissé tomber l’équipe » après s’être écrasé lors d’une séance de qualification sur sol mouillé samedi.

En fin de compte, ce n’était que le début d’un week-end douloureux pour Perez. Parti de la 13e place sur la grille, sa course n’a duré que huit tours en raison d’un problème de boîte de vitesses.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« C’est une journée très décevante de repartir avec zéro point. Le week-end n’avait pas été parfait, mais je croyais toujours que nous étions sur la bonne voie pour un excellent résultat », a déclaré Perez. « Avoir ces zéros va être extrêmement douloureux. »

Au début du week-end de course, Perez n’avait que 21 points de retard sur son coéquipier au classement et le sujet brûlant était de savoir si les coéquipiers seraient autorisés à courir sur la piste.

Son DNF signifie que l’écart s’est maintenant considérablement élargi, cependant, le directeur de l’équipe de Perez ne pense pas qu’il soit encore hors de course.

« Nous avons tellement vu le swing dans le championnat bouger », a déclaré Horner.

« Il a maintenant le même nombre de pannes mécaniques que Max, et nous devons comprendre et résoudre ce problème.

« Il est trop tôt pour radier qui que ce soit, nous ne sommes même pas encore à mi-parcours, il reste donc encore beaucoup de courses à faire. »