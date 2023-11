Max Verstappen, Daniel Ricciardo et Anthony Joshua se joignent aux célébrations du GP de Las Vegas avec F1 23 gratuit la semaine prochaine

EA présente un incroyable week-end « Free to Play » pour F1 23 pour célébrer le premier Grand Prix de Las Vegas, avec une multitude de stars impliquées dans les activités, dont Max Verstappen, Daniel Ricciardo et le champion de boxe britannique Anthony Joshua.

F1 23 a fait monter les enchères et préparé une série d’activités et de défis dans et en dehors du jeu pour le plus grand plaisir des fans. Les joueurs pourront poser des pneus sur le célèbre Strip de Las Vegas, défier le tour le plus rapide de Charles Leclerc, débloquer de nouvelles récompenses sur le thème de Vegas et bien plus encore.

F1 FANTASY : Gagnez gros à Las Vegas avec des billets pour le Grand Prix 2024 à gagner

Ricciardo d’AlphaTauri, l’ambassadeur d’EA Sports Verstappen et Joshua se joindront à la fête et prendront le boulevard en F1 23.

Du 16 au 20 novembre, les joueurs du monde entier auront l’opportunité de découvrir l’éblouissant circuit du Grand Prix de Las Vegas et de jouer à F1 23 gratuitement sur Playstation 4 et Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (Steam).