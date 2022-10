Max Verstappen couronné champion du monde de F1 2022 au milieu de la confusion du GP du Japon après avoir remporté une course humide

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après une arrivée déroutante, Johnny Herbert est la personne à révéler à Max Verstappen qu’il est devenu champion du monde des pilotes de F1 2022

Max Verstappen a décroché son deuxième championnat du monde de Formule 1 dans des circonstances déroutantes après avoir remporté un GP du Japon raccourci par la pluie.

Verstappen, devant battre Charles Leclerc de huit points et Sergio Perez de six à Suzuka, a dominé dans les conditions humides et une pénalité tardive pour Leclerc a scellé le titre avec quatre courses de la saison 2022 restantes.

Ce couronnement, cependant, a été entouré de doutes après la course car on pensait initialement que tous les points ne seraient pas attribués, car seuls 29 tours ont été bouclés sur la course prévue de 53 tours en raison de fortes pluies et d’un long drapeau rouge.

Avec entre 50% et 75% des tours effectués, Red Bull et la majeure partie du paddock de F1 pensaient que Verstappen ne recevrait que 19 points pour sa victoire.

Mais pour le GP du Japon, il y avait une interprétation différente des règles, qui stipulent que les points réduits ne sont appliqués que si une course est suspendue “et ne peut pas être reprise”.

La course se terminant dans la fenêtre de trois heures allouée, des points complets ont été attribués et une pénalité de cinq secondes pour Leclerc après la course – pour avoir obtenu un avantage au dernier virage – l’a fait passer de la deuxième à la troisième derrière Perez et a remis à Verstappen le Titre.

Verstappen, qui ne savait pas qu’il avait remporté le championnat lorsqu’il a franchi la ligne, rejoint désormais un panthéon de grands qui ont remporté deux couronnes consécutives en F1.

Les plus jeunes doubles vainqueurs du titre mondial de F1 Chauffeur Âge An 1) Sébastien Vettel 24 ans, 99 jours 2011 2) Max Verstappen 25 ans, 9 jours 2022 3) Fernando Alonso 25 ans, 85 jours 2006 4) Michel Schymacher 26 ans, 293 jours 1995 5) Emerson Fittipaldi 27 ans, 299 jours 1974 6) Niki Lauda 28 ans, 202 jours 1977 7) Jim Clark 29 ans, 137 jours 1965 8) Lewis Hamilton 29 ans, 321 jours 2014 9) Ayrton Séné 30 ans, 215 jours 1990 10) Mika Hakkinen 31 ans, 33 jours 1999

“Le premier est un peu plus émouvant, le second est plus beau”, a déclaré Verstappen.

“Ça a été une année spéciale, et vous devez vous rappeler que ce genre d’années que vous n’avez pas très souvent.”

Il a ajouté à Sky Sports F1 : “C’est un sentiment assez fou, bien sûr, parce que je ne m’y attendais pas quand j’ai franchi la ligne. Bien sûr, on pouvait le voir arriver lentement, mais c’est incroyable à la fin de la journée que nous l’avons gagné ici.

“Je ne savais pas combien de points j’allais obtenir.”

Verstappen, 25 ans, est le 12e pilote à remporter des titres consécutifs et le deuxième plus jeune à le faire, après Sebastian Vettel (2010-11).

Michael Schumacher, Fernando Alonso et Lewis Hamilton sont les seuls autres pilotes à avoir réussi l’exploit dans les années 2000.

Verstappen fait suite à la controverse de 2021 avec la domination de la F1

Schumacher et Nigel Mansell sont les seuls pilotes de l’histoire de la F1 à avoir remporté le titre avant Verstappen.

Le Néerlandais a remporté son premier titre en 2021 dans des circonstances extrêmement controversées contre Hamilton, mais sa défense a été beaucoup plus dominante après que Red Bull a accepté les nouvelles règles de 2022 avec sa voiture.

Malgré un début de saison mouvementé avec deux abandons lors des trois premières manches, Verstappen a pourchassé et pris d’assaut le Leclerc de Ferrari, et a remporté 12, les deux tiers, des 18 courses de la saison.

Le record du plus grand nombre de victoires en une saison est de 13.

“Nous sommes revenus de quelques difficultés lors des deux premières courses, mais lui et l’équipe viennent de l’élever à un autre niveau”, a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner, à Sky Sports F1.

Red Bull est également bien parti pour son premier doublé en championnat pilotes et constructeurs depuis 2013, avec désormais 165 points d’avance sur Ferrari.