Max Verstappen couronné champion de F1 après avoir remporté le chaotique Grand Prix du Japon | Nouvelles du monde

Max Verstappen a remporté son deuxième championnat du monde de Formule 1 après avoir remporté un Grand Prix du Japon chaotique et écourté par la pluie.

Il y avait une énorme confusion au drapeau à damier au milieu de l’incertitude quant à savoir si des points complets ou partiels seraient attribués pour une course dans laquelle seuls 29 des 53 tours prévus ont été bouclés.

Avec entre 50% et 75% des tours effectués, la plupart du paddock de F1 pensait que Verstappen ne recevrait que 19 points pour sa victoire.

Mais pour le GP du Japon, il y avait une interprétation différente des règles, qui stipulent que les points réduits ne sont appliqués que si une course est suspendue “et ne peut pas être reprise”.

Verstappen était clairement confus par la situation alors que les célébrations commençaient et étaient ensuite interrompues, mais il a finalement été confirmé que tous les points avaient été attribués, scellant le triomphe du joueur de 25 ans avec quatre courses de la saison restantes.

“Le premier est un peu plus émouvant, le second est plus beau”, a déclaré Verstappen.

“Avec le recul, quelle année nous avons eue jusqu’à présent. C’était incroyable. C’est quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer. Après l’année dernière, me battre jusqu’à la fin, puis avoir à nouveau une si bonne voiture cette année. Je suis tellement reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à ce succès.”

Le Néerlandais se serait vu refuser le titre si Charles Leclerc était arrivé deuxième, mais l’erreur du dernier tour du pilote Ferrari lui a valu une pénalité de cinq secondes – pour avoir quitté la piste et obtenu un avantage – qui l’a rétrogradé à la troisième place derrière l’autre Red Taureau de Sergio Pérez.

La 13e victoire de Verstappen en 18 courses cette saison, et sa sixième lors des sept dernières manches, lui ont valu 113 points d’avance inattaquables au championnat du monde.

Après avoir traversé les batailles les plus intenses avec Lewis Hamilton l’année dernière, Verstappen a été dans une ligue à part en 2022.