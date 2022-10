Max Verstappen conserve son titre mondial en Formule 1 à Suzuka

Max Verstappen a conclu la défense de son titre mondial à Suzuka pour remporter son deuxième championnat de Formule 1 consécutif avec quatre courses à disputer.

La victoire au Japon était la 12e victoire de la saison du pilote néerlandais de haut niveau après qu’il soit parti de la pole position pour atteindre le drapeau à damier devant tout autre pilote sur la grille.

Malgré l’averse à Suzuka, Verstappen a scellé l’accord pour décrocher son deuxième titre consécutif de champion du monde au même endroit où il a fait ses débuts en tant que plus jeune pilote à avoir participé à une séance d’essais.

Son deuxième titre est venu d’une manière moins dramatique par rapport à sa première victoire l’an dernier, dans laquelle il a décroché le titre d’une manière plutôt controversée aux dépens du septuple champion du monde Lewis Hamilton lors de la toute dernière course de la saison.

Mais, cette année, le Néerlandais a été la tête et les épaules au-dessus de tout le monde, avec plus d’une centaine de points d’avance le séparant de son plus proche concurrent.

Cependant, il y a eu un drame jusqu’à la toute fin alors que la pluie s’abattait sur la course au Japon qui n’aurait pas attribué la totalité des points au pilote, mais il a été déclaré à la fin que le nombre de tours méritait la totalité des points. Et pour ajouter à la théâtralité, Charles Leclerc de Ferrari qui est arrivé deuxième derrière Verstappen s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes pour avoir coupé la chicane à la fin, le poussant à une troisième place derrière Sergio Perez, scellant ainsi le sort de la 2022 championnat du monde.

La saison du joueur de 25 ans a commencé de manière décevante puisqu’il a obtenu un résultat DNF lors de la toute première course de la saison. Il semblait qu’il était de retour sur le chemin de la victoire en remportant la première place en Arabie saoudite, la deuxième course de cette saison. Mais, il a rendu un autre résultat DNF lors de la toute prochaine course en Australie.

Juste au moment où il semblait que le challenger Charles Leclerc de Ferrari s’éloignait dans la course au titre, Verstappen a accéléré le rythme et a vraiment atteint une tache violette en remportant la position numero uno dans 10 des 14 courses suivantes menant à Suzuka.

La défense du titre de Verstappen a également été stimulée par une série d’erreurs Ferrari allant de moteurs soufflés à une stratégie défectueuse qui a entraîné la chute de Leclerc au classement à la grande frustration du Monégasque. Mais, Red Bull a capitalisé sur les malheurs de son rival alors que Verstappen a accumulé victoire après victoire pour se dégager dans la course au grand trophée.

Hamilton, la personne à battre pendant une grande partie de la dernière décennie, a été laissé pour regarder la course au titre passer par lui alors que des problèmes techniques avec sa Mercedes l’ont retardé de plusieurs semaines dans la course au championnat et n’ont jamais été en mesure de récupérer complètement et de se battre pour le titre. bien que l’équipe de Toto Wolff ait corrigé les défauts de leur machine au fil de la saison.

Red Bull a fait un travail énorme pour maintenir la cohérence et la domination de sa machine alors que ses concurrents rencontraient des problèmes tout au long de la saison sous une forme ou une autre pour fournir au champion et à son coéquipier Sergio Perez la voiture la plus rapide sur la grille toute la saison.

Le constructeur autrichien s’est même offert le luxe de remporter pas moins de cinq doublés Red Bull en Italie, en Espagne, en Azerbaïdjan, en Belgique et au Japon.

Les victoires de Verstappen en Arabie saoudite, en Émilie-Romagne, à Miami, en Espagne, en Azerbaïdjan, au Canada, en France, en Hongrie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie témoignent de sa solide performance cette saison.

Une autre statistique remarquable dans le parcours de Verstappen vers le haut du classement cette saison a été le fait que le pilote néerlandais a réussi à gagner une douzaine de courses alors qu’il n’avait commencé que 5 courses depuis la pole position.

Son triomphe en Hongrie est survenu après avoir commencé la course depuis la 10e position. Et pour dissiper tout doute sur le fait que la course du Hungaroring était un coup de chance, Verstappen a tenu bon lors de la toute prochaine course en Belgique malgré son départ de la 14e place à Spa Francorchamps. Et il a répété un exploit similaire en Italie où il est arrivé devant tout autre coureur après avoir commencé septième sur la grille.

Avec quatre courses restantes au calendrier des courses, Verstappen pourrait potentiellement dépasser le record actuel du plus grand nombre de victoires en une saison, treize, détenu conjointement par la légende allemande Michale Schumacher et Sebastian Vettel.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici