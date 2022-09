Max Verstappen au bord du deuxième titre mondial alors que la F1 revient à Singapour

Le dominant Max Verstappen de Red Bull peut décrocher un deuxième championnat du monde lorsque le Grand Prix de Singapour reviendra ce week-end après une absence de trois ans à cause de Covid.

Le Néerlandais volant a une chance mathématique de sceller des titres mondiaux consécutifs sous les lumières autour du circuit urbain spectaculaire et exigeant de Marina Bay.

Pour ce faire, le joueur de 24 ans doit gagner la course – ce qu’il n’a jamais fait à Singapour – et a besoin que ses rivaux les plus proches vacillent gravement.

Si cela ne se produit pas, le combat pour le championnat passera au Grand Prix du Japon une semaine plus tard. Il ressemble à un cas de quand, pas si.

“Vous avez aussi besoin d’un peu de chance pour cela”, a déclaré Verstappen à Sky Sports à propos de la conservation de sa couronne à Singapour.

“Je n’y pense pas.”

Verstappen a ouvert une avance de 116 points au classement des pilotes sur Charles Leclerc de Ferrari après sa victoire au Grand Prix d’Italie. Il a 125 points d’avance sur son coéquipier de Red Bull, troisième, Sergio Perez.

Il doit étendre son avance à 138 points d’ici le drapeau à damier de dimanche pour être couronné avec cinq courses à disputer – la première victoire au championnat depuis celle de Michael Schumacher en 2002 avec six GP restants.

Monza était la 11e victoire de Verstappen en 16 courses d’une saison potentiellement record.

Il a besoin de deux autres victoires pour égaler la marque de 13 en une seule saison détenue conjointement par Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013).

“Je veux aller à Singapour et essayer de gagner cette course également”, a déclaré Verstappen.

“Nous passons une excellente saison, nous devrions donc vraiment essayer de l’apprécier et de profiter du moment.”

Pour remporter le titre ce week-end, il doit gagner la course avec Leclerc ne terminant pas plus haut que huitième ou neuvième – selon qui réclame le point supplémentaire pour le tour le plus rapide – et Perez en dehors des places du podium.

Tout dépendra de la qualification de samedi soir pour un Grand Prix qui a été remporté sept fois depuis la pole position lors de ses 11 dernières courses.

La course de nuit autour de la piste étroite offre peu d’opportunités de dépassement et la chaleur et l’humidité étouffantes offrent un test d’endurance et de fiabilité autant que de capacité de conduite.

Le climat de Singapour comporte toujours une menace de chaos induit par la pluie, comme cela s’est produit en 2017, lorsque Vettel et Verstappen ont commencé au premier rang pour s’écraser avant le premier virage.

Mercedes chasse Ferrari

Red Bull semble également sûr de conclure le championnat des constructeurs – bien qu’ils ne le fassent pas à Singapour – mais la course à la deuxième place est toujours d’actualité, Mercedes misant sur un renouveau en fin de saison pour dépasser Ferrari.

Le constant George Russell est toujours en lice mathématique pour la couronne des pilotes lors de sa première saison Mercedes, même si une victoire de Verstappen mettrait fin à ses espoirs.

Mais les Silver Arrows poussent fort et ont 35 points de retard sur Ferrari, qui a souffert d’une combinaison de problèmes de fiabilité et d’erreurs stratégiques.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a gagné quatre fois à Singapour, mais Russell était prudent quant aux chances de la paire de mettre fin à la sécheresse de victoires de l’équipe en 2022.

“Singapour pourrait être intéressant”, a déclaré Russell.

“Mais historiquement, c’est un circuit où Mercedes a eu un peu de mal.”

Ferrari a été soutenu par la deuxième place de Leclerc lors de sa course à domicile à Monza il y a deux semaines et peut attaquer Singapour avec plus de confiance.

“Je pense que nous avons fait un pas en avant”, a déclaré le directeur de l’équipe Mattia Binotto.

Carlos Sainz a traversé le peloton pour terminer quatrième pour Ferrari en Italie, avec sa charge pour une place sur le podium sabordée uniquement par une voiture de sécurité en retard.

“C’est clair aussi si vous regardez les autres voitures derrière nous, nous avons pris une longueur d’avance”, a déclaré Binotto.

Ce sera le premier Grand Prix de Singapour depuis la pandémie et des signes montrent que la cité-état savoure le retour en force.

Les autorités n’ont pas publié de chiffres exacts, mais les ventes de billets ont déjà dépassé 2019, disent-elles.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici