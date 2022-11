Max Verstappen attaque Nedia pour des rapports “écœurants”

Max Verstappen a riposté jeudi à ce qu’il a qualifié de reportages “écœurants” et “inacceptables” et de menaces en ligne suite à son refus de suivre les ordres de l’équipe lors du Grand Prix du Brésil de dimanche dernier.

Dans un rejet furieux du récit créé par les événements d’Interlagos, où il a ignoré les ordres de l’équipe, le Néerlandais de 25 ans a répondu avec passion à ses détracteurs.

Le double champion du monde a été invité à Interlagos à permettre à son coéquipier Red Bull Sergio Perez de le dépasser, mais il a refusé dans une brève réprimande à la radio de l’équipe qui a surpris le Mexicain et de nombreux observateurs proches.

Il a également refusé d’expliquer ses motivations et a continué à le faire jeudi alors qu’il était catégorique sur le fait qu’il avait été mal interprété par les journalistes, affirmant qu’il était un joueur d’équipe avec une excellente relation avec Perez.

“Après cette course, j’avais l’air très mal dans les médias, mais ils n’avaient pas une image claire”, a déclaré Verstappen.

“Pour être honnête, me rabaisser comme ça est ridicule parce qu’ils ne savent pas comment je travaille dans l’équipe et ce que l’équipe apprécie chez moi.

“Tout ce que j’ai lu est assez dégoûtant.”

Il a ajouté : « Plus encore, ils ont commencé à attaquer ma famille, ma sœur, ma mère, ma petite amie et mon père.

“Cela doit définitivement cesser. Si vous avez un problème avec moi, c’est très bien, mais ne vous en prenez pas à ma famille.

“J’espère qu’un jour ils comprendront réellement ce qui se passait parce que c’est un comportement inacceptable.

“Tellement de monde, et dans ce paddock pour être honnête, pas seulement des fans. Beaucoup de gens, ce qu’ils ont écrit sur moi est ridicule.”

Pointe Pérez

Red Bull avait voulu gagner un point supplémentaire à Perez dans sa tentative de battre Charles Leclerc de Ferrari à la deuxième place du championnat des pilotes cette saison afin d’enregistrer leur premier doublé.

Perez a été offensé par les actions de Verstappen au Brésil et a déclaré qu’il avait montré son “vrai moi”.

Certains médias ont affirmé que la réaction de Verstappen à Interlagos était en réponse à des suggestions selon lesquelles Perez s’était délibérément écrasé lors des qualifications du Grand Prix de Monaco pour gêner le Néerlandais.

Perez a ensuite remporté la victoire à Monaco, mais sur le circuit de Yas Marina jeudi, il a nié avoir chuté délibérément.

“La rumeur est fausse”, a-t-il dit. “Ce ne sont que des spéculations des médias et des gens qui créent des rumeurs.

“J’ai failli m’écraser dans le premier virage et tout le monde fait des erreurs à Monaco ou dans les places générales des qualifications. Ce n’est pas comme si c’était fait exprès. »

Verstappen a refusé de révéler sa véritable raison d’ignorer les ordres de l’équipe.

“Je pensais juste que nous allions juste courir et essayer d’obtenir le meilleur résultat possible”, a-t-il déclaré.

“Nous avons eu un peu de malentendu samedi et dimanche, rien ne m’avait été dit sur un échange potentiel.”

Dans un communiqué, Red Bull a fait référence aux menaces de mort, aux courriers haineux et au vitriol et a déclaré que les abus devaient cesser.

Perez a déclaré que le Grand Prix de Monaco n’avait pas été discuté au sein de l’équipe lors de la tenue d’une réunion d’urgence au Brésil.

“Nous avons discuté de ce qui s’est passé à Sao Paulo en interne et nous avons convenu que pour le bénéfice de l’équipe, cela devrait rester interne.

“C’est mieux pour que nous n’ouvrions aucune spéculation et que nous soyons capables d’avancer et d’être l’équipe que nous étions, unie et forte. C’est la priorité de l’équipe. »

