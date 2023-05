Max Verstappen affirme que frapper un mur lors du GP de Monaco humide l’a aidé à remporter la victoire et à prolonger son avance au championnat du monde

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La pluie sème le chaos à Monaco avec Max Verstappen poussant le mur, Lance Stroll frappant les barrières et Carlos Sainz se retournant !

Max Verstappen a affirmé que frapper le mur sous la pluie à Portier l’a aidé à continuer et à remporter le GP de Monaco.

Le Néerlandais a remporté sa quatrième victoire en F1 2023 – et une 39e record pour Red Bull – pour étendre son avance au championnat à 39 points sur son coéquipier Sergio Perez, qui a terminé 16e.

La victoire de Verstappen a été compliquée par de fortes pluies arrivant à 25 tours de la fin, et le Néerlandais s’est retrouvé à taper sur les barrières alors qu’il tournait sur la pointe des pieds dans les virages à droite de Portier avant de pouvoir s’arrêter pour des pneus intermédiaires.

Et Verstappen a déclaré que le mur l’avait aidé à l’empêcher de perdre la tête.

« J’ai verrouillé les arrières et je ne pouvais pas m’en sortir, donc il essaie juste de le contrôler avec un peu de dérive », a déclaré Verstappen.

« Heureusement, le mur l’a en quelque sorte empêché de glisser encore plus. »

Verstappen remportera finalement la victoire avec près de 28 secondes d’avance sur Fernando Alonso, sa marge gagnante aidée par le pilote Aston Martin s’arrêtant pour des pneus secs un tour avant que le déluge de pluie ne frappe Monte Carlo et oblige Alonso à faire immédiatement un deuxième arrêt.

Sur le papier, le résultat ressemble à une autre victoire dominante pour Verstappen et Red Bull, mais le double champion du monde a admis que cela avait été une course « mouvementée ».

« Tout d’abord, à cause du risque de pluie, nous ne pouvions pas appliquer la stratégie que nous voulions, nous avons dû rester à l’écart presque le double du nombre de tours que nous aurions aimé sur le milieu », a déclaré Verstappen. Sky Sports F1.

« C’était un gros défi parce que j’ai dû passer par cette phase de grainage, puis les pneus ont recommencé à se redresser.

« C’est ce dont j’avais vraiment besoin car nous avions prévu environ 30 tours et j’en ai fait 55. Ce n’était pas le plus facile et l’équilibre de gauche à droite était très différent.

« Puis il a commencé à pleuvoir et sur des pneus très usés, c’était très difficile, j’ai coupé quelques barrières – je n’avais tout simplement pas d’adhérence. Même sur les intermédiaires, c’était super glissant et il a fallu quelques tours pour se sentir à l’aise. »

Horner : Red Bull s’est senti « dans les cordes » à Monaco

Monaco devait être le test le plus difficile de Red Bull jusqu’à présent cette saison, le tracé unique de la piste ne permettant pas de maximiser les atouts de la RB19.

Verstappen a réussi à arracher la pole position avec un secteur final magique samedi tandis que sa victoire continue le record de 100% de victoires de Red Bull en 2023.

Mais le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’ils s’étaient sentis « dans les cordes » ce week-end.

« J’étais nerveux à partir du moment où le feu rouge s’est allumé. Quand ils retirent les couvertures et que vous voyez que beaucoup ont mis le pneu dur, vous pensez ‘d’accord, il pleut, s’ils peuvent aller assez loin, s’ils les médiums se dégradent…’ Horner a dit Sky Sports F1.

« La première chose a été de convertir le départ et Max l’a fait, puis il s’agissait de créer un peu d’écart et d’installer une fenêtre de voiture de sécurité sur les voitures derrière, puis d’essayer de le suspendre et de voir ce qu’il faisait.

« Nous étions dans les cordes ici. Nous savions qu’à l’approche de ce week-end, ce serait notre plus grand défi au premier semestre ici et la nature à basse vitesse, jouant sur les points forts – nous pensions que Ferrari serait le principal adversaire mais Fernando a juste été en feu tout le week-end, incroyable. »

Horner a ajouté : « Toutes les courses ont les mêmes points mais celle-ci signifie un peu plus. C’est toujours si spécial de gagner ici, tout est un peu unique ici et la grille était complètement folle avant la course. Grande victoire, chaque pilote veut cette course sur leur CV. »

Horner a admis que la décision d’Aston Martin de mettre un autre jeu de pneus secs sur la voiture d’Alonso avait soulagé la pression sur Red Bull, ayant estimé qu’ils avaient laissé un tour trop long pour empêcher Verstappen de prendre la tête.

« Il s’agit de l’ingénieur travaillant avec le pilote et essayant de trouver le croisement. C’était comme si nous avions fait un tour trop long avant d’entrer dans l’inter et si Fernando avait choisi l’inter, cela aurait été beaucoup plus serré et aurait mis plus de pression sur notre arrêt au stand », a déclaré Horner.

« Heureusement, il a pris le pneu slick juste au moment où la pluie tombait et à ce moment-là, il était important que Max ne prenne aucun risque et le ramène aux stands.

« Lorsque vous êtes la voiture de tête, vous ne pouvez que perdre, vous n’avez rien à gagner. Vous devez juste essayer de travailler avec les conditions – nous avons des observateurs là-bas, vous essayez de regarder le radar, de regarder la foule – et juste essayer de reconstituer le tout. Le pilote a la meilleure connaissance de ce qui se passe sur le circuit. »

Horner a également encouragé Perez à essayer de rebondir après un week-end difficile, qui avait vu ses chances de victoire se terminer avec sa chute lors des qualifications samedi.

Il a déclaré: « L’équipe fonctionne à un si bon niveau. Il y a une telle motivation dans l’équipe. Ce fut un week-end difficile pour Checo, un week-end difficile à oublier, mais ce qui est formidable, c’est qu’il pourra rapidement rebondir le week-end prochain à Barcelone. .

« Nous avons six courses et il y a tellement de courses à faire, 16 à faire. Il y a un long, long chemin et beaucoup de courses à faire, donc nous ne prenons qu’une course à la fois et essayons d’obtenir le meilleur de chaque week-end. »

