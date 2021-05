Max Verstappen a changé son état d’esprit, déclare Ross Brawn

Max Verstappen a changé d’avis maintenant que Red Bull lui a donné une voiture capable de se battre pour le championnat, a déclaré lundi le directeur général de la Formule 1 pour le sport automobile, Ross Brawn.

Le pilote néerlandais de 23 ans a gagné une fois cette saison et a terminé deuxième des deux autres courses pour occuper la deuxième place du classement, huit points derrière le septuple champion du monde de Mercedes Lewis Hamilton.

« Il est clair que Max Verstappen aborde ce championnat d’une manière différente car il a enfin une voiture qui a remporté le titre », a écrit Brawn dans une chronique sur le site formula1.com.

«Son état d’esprit a changé et il a un œil sur tout le championnat.

«Cela a dû changer parce que lorsque vous êtes un prétendant au titre, vous devez vous concentrer sur la consolidation lorsque vous n’êtes pas le plus rapide et lorsque des opportunités telles qu’un problème mécanique pour un rival ou une voiture de sécurité se présentent, vous devez être dans une position de grève. «

Brawn a déclaré que Verstappen avait accepté qu’il y aurait un «flux et reflux» vers le championnat, avec un record de 23 courses programmées cette saison.

Verstappen, malgré son jeune âge, est déjà un vétéran de 122 grands prix avec 11 victoires, mais il s’est davantage concentré sur les succès occasionnels avec Hamilton et Mercedes si dominants.

La prochaine course aura lieu en Espagne dimanche sur le circuit de Barcelone où, en 2016, il est devenu le plus jeune vainqueur de la course à l’âge de 18 ans.

« Nous avons toujours su que cette saison serait de haut en bas en termes de pistes sur lesquelles nous étions forts et celles de Mercedes », a déclaré Verstappen dimanche.

«Nous avons marqué de bons points ici mais j’attends avec impatience Barcelone, une piste qui a des niveaux d’adhérence plus normaux et où j’ai de bons souvenirs. Je pense que nous verrons également une image plus claire de la progression des équipes.

«C’est une longue saison à venir, donc beaucoup de choses peuvent arriver.»

