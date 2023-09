Max Streaming Service lance les 10 premières lignes

Max vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité qui peut déjà sembler familière à de nombreux streamers : les 10 premières lignes.

Selon Le compte de Max sur Twitter/X, les gens verront les lignes de l’application sur le service de streaming Warner Bros. Discovery à partir de jeudi. Les lignes seront mises à jour quotidiennement, selon le service de streaming.

Netflix, le plus proche rival de Max en matière de streaming, a déjà sa version des 10 premières lignes. Étant donné qu’ils sont disponibles dans votre pays et que vous utilisez une version actuelle de l’application, les listes des 10 meilleures émissions et films s’affichent automatiquement, selon le centre d’aide du streamer.

La publication Max comprend un GIF affichant une ligne pour les séries sur la page d’accueil. J’ai regardé ma propre page d’accueil Max et j’ai également vu une ligne de films. Si vous êtes à la recherche de quelque chose à regarder en ce moment, les cinq premiers titres inclus dans la liste des 10 meilleures émissions sont les suivants : Hard Knocks : Training Camp with the New York Jets, And Just Like That…, Winning Time. : La montée de la dynastie des Lakers, 90 jours : le dernier recours et les télévendeurs.

Vous n’êtes pas satisfait de cette liste ? Voici des films et des émissions avec des scores Metacritic élevés à regarder sur Max dès maintenant. (De plus, The Flash est diffusé depuis la semaine dernière). Max a remplacé HBO Max en mai et réunit les bibliothèques HBO Max et Discovery Plus.