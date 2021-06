Max Scherzer se fâche contre les examens répétés des arbitres

Il n’a pas fallu longtemps pour que la répression de la Major League Baseball contre les lanceurs utilisant des substances illégales passe de l’ordre à l’exaspérant. Au moins aux yeux de l’as des Nationals de Washington Max Scherzer.

Après avoir subi les deux vérifications obligatoires entre les manches d’un lanceur partant de son chapeau, de son gant et de sa ceinture, le triple lauréat du prix Cy Young a réagi avec colère lorsque l’équipe d’arbitres a arrêté le jeu au milieu de la quatrième manche.

Alors que les Nationals menaient 3-1, Scherzer a lancé une balle vers le joueur de troisième but des Phillies de Philadelphie, Alec Bohm, qui a dû se dégager pour éviter d’être touché. Scherzer a fini par obtenir un retrait au bâton, mais les arbitres ont apparemment estimé qu’ils devaient le vérifier une fois de plus.

Scherzer a laissé tomber avec colère son gant et son chapeau – et semblait presque prêt à retirer sa ceinture et son pantalon – avant que les arbitres ne déclarent que tout allait bien et que le jeu pouvait continuer.

« Ce sont les règles du (commissaire de la MLB Rob) Manfred », a dit un Scherzer encore chaud après le match. « Allez lui demander ce qu’il veut faire avec ça. J’en ai assez dit. Allez demander à (Alec) Bohm comment il se sent à 95 ans face à lui. Je n’ai pas besoin d’en dire plus à ce sujet. »

En vertu des nouvelles règles de la MLB, les managers peuvent demander aux arbitres de vérifier un lanceur adverse, mais uniquement s’il y a des raisons de soupçonner qu’il utilise quelque chose d’illégal.

« Je vois Max depuis longtemps, depuis 2010 », a déclaré Girardi après le match. « Mais je ne l’ai jamais vu s’essuyer la tête comme il l’a fait ce soir, en allant comme ça.

« C’était suspect pour moi. C’était suspect. »

Déjà l’un des joueurs les plus animés du jeu, le retard ne semblait qu’enflammer encore plus Scherzer.

Après avoir terminé la cinquième manche avec son huitième retrait au bâton du match, Scherzer a quitté le terrain en regardant l’abri des Phillies et le manager Joe Girardi. Avant le début de la sixième, Girardi est sorti de la pirogue et a semblé crier quelque chose en direction de Scherzer.

Girardi a ensuite été expulsé par l’arbitre du marbre Tim Timmons. Scherzer a été levé pour un coup de pincement en début de sixième. Les Nationals ont gagné 3-2 alors que Scherzer a remporté sa sixième victoire de la saison.

Pour ne pas être en reste, le lanceur d’Oakland A, Sergio Romo, a poussé les pitreries de Scherzer un peu plus tard dans la soirée en retirant sa ceinture et en défaisant son pantalon pour que l’arbitre puisse le contrôler.

Et dire que ce n’est que la première semaine des nouvelles procédures d’exécution. La folie ne fait peut-être que commencer.