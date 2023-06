Max Scherzer frappe 8 dans la victoire 4-2 des Mets sur les Phillies

Max Scherzer a retiré huit frappeurs en six manches et Starling Marte a réussi un circuit pour aider les Mets de New York à décrocher une séquence de trois défaites consécutives avec une victoire de 4-2 contre les Phillies de Philadelphie samedi.

Les deux équipes ont tourné dans des directions différentes depuis que les Mets ont terminé un balayage à domicile de trois matchs contre les Phillies le 1er juin. série terminée. Les Mets avaient une fiche de 4-14 au cours de cette période et ont trébuché à sept matchs sous la barre des 0,500.

La question a donc été naturellement posée au manager des Mets, Buck Showalter, à quel point entend-il le propriétaire de l’équipe Steve Cohen au sujet de la perte de l’équipe?

« Steve a toujours été très favorable », a déclaré Showalter avant le match. « Il communique quand il en a besoin. »

Cohen a dû apprécier celui-ci.

David Robertson, un ancien releveur des Phillies qui a reçu sa bague de championnat NL 2022 avant le match, a permis à Bryson Stott de se lancer dans un double jeu de fin de manche en huitième. Il a lancé un neuvième sans but pour son 11e arrêt.

Scherzer (7-2) a été solide contre une formation qui comprenait d’anciens coéquipiers des Nationals Trea Turner et Bryce Harper. Turner l’a touché pour un simple RBI dans le cinquième qui l’a égalé à 2.

Scherzer n’a pas perdu un départ depuis le 8 mai et est resté le seul lanceur des Mets garanti pour leur donner une chance de gagner à chaque départ.

Robertson, Marte – et un peu de foule pro-Mets – ont aidé Scherzer à remporter la victoire dans celui-ci.

« Allons-y Mets! » les chants parmi la foule à guichets fermés de 43 586 personnes ont commencé dès le premier lancer et n’ont augmenté que lorsque Marte a frappé un circuit en solo à gauche dans la première manche.

Le single RBI de Brandon Nimmo contre le partant des Phillies Christophe Sánchez (0-1) a porté le score à 2-0 en seconde. Les Mets ont pris les devants pour de bon sur le retrait forcé RBI de Pete Alonso et le simple RBI de Tommy Pham au sixième qui a porté le score à 4-2.

Nick Castellanos est allé 3 en 3 avec une marche et un circuit pour les Phillies.

Rob Thomson arrive à gérer l’équipe NL All-Star le 11 juillet à Seattle en récompense pour les Phillies qui ont remporté le fanion la saison dernière.

Vous avez hâte d’y être, Rob ?

« Pas vraiment », a craqué Thomson.

Rien contre le concert, a insisté Thomson. Mais le manager de deuxième année a déclaré qu’il s’était trop concentré sur la réussite des Phillies plutôt que de penser à une liste potentielle d’étoiles.

De plus, Thomson et son équipe – il a déclaré samedi qu’il emmenait toute son équipe d’entraîneurs – doivent s’envoler de Miami où les Phillies boucleront une série de trois matchs le 9 juillet directement à Seattle.

« Ce sera amusant », a déclaré Thomson. « J’y suis déjà allé. C’est un bon moment. »

La MLB n’a pas autorisé les managers à choisir les listes depuis 2017.

Thomson a déclaré que « les gars qui ont le mieux joué, qui ont le mieux joué, ils devraient partir ».

Les cogneurs à prix élevé de Philadelphie dirigés par Harper ont connu une sécheresse de circuits cette saison. Les Phillies sont entrés avec seulement 78 circuits, 21e au total dans tout le baseball.

« Ces chiffres, je pense, vont changer parce que nous avons de la puissance et nous marquerons des points », a déclaré Thomson. « Les Yankees de 27, il y a eu des moments où ils n’ont pas marqué de points. »

En fait, essayez « temps ».

Les Yankees ont été exclus une seule fois en 1927. Lefty Grove des Philadelphia Athletics a éliminé Babe Ruth et Lou Gehrig lors d’une victoire 1-0 contre les Yankees le 23 septembre 1927 à Shibe Park.

Les Phillies ont été blanchis six fois cette saison.

Reportage de l’Associated Press.

