22h26 : Max Scherzer a déclaré aux journalistes après le match, notamment Bob Nightengale de USA Today, que son dos s’est bloqué avant la quatrième manche. Le spasme n’avait aucun rapport avec la balle frappée qui l’avait frappé dans le dos plus tôt dans le match (selon Alden González d’ESPN). Comme le rapporte Levi Weaver de The Athletic, Scherzer a déjà eu ce problème ; Parfois, la situation disparaît en deux ou trois jours, mais dans certains cas, la situation est bien pire. Ainsi, sa disponibilité pour le reste de la série est incertaine.

García, quant à lui, devrait subir une IRM, selon Nightengale.

22h15 : Même si les Rangers ont battu les Diamondbacks pour prendre une avance de 2-1 dans la Série mondiale, ce n’était pas une bonne nouvelle pour le Texas lundi soir. Deux des plus grandes stars du club ont quitté le match prématurément en raison de blessures : futur Hall of Fame Max Scherzer et héros des séries éliminatoires Adolis García.

Scherzer a pris le monticule en fin de quatrième, mais il a quitté le terrain sans lancer un autre lancer. Il a tenu les Diamondbacks sans but pendant trois manches, n’ayant besoin que de 36 lancers pour obtenir les neuf premiers retraits. Cependant, alors qu’il commençait à s’échauffer pour le quatrième match, le manager Bruce Bochy et un entraîneur sont venus au monticule et ont fait sortir le joueur de 39 ans du terrain. Peu de temps après, l’équipe a annoncé qu’il avait quitté le match avec une douleur au dos (selon Cody Stavenhagen de The Athletic). Vraisemblablement, la blessure a été causée par un comebacker de Alex Thomas qui l’a touché carrément dans le dos lors de la deuxième manche.

Scherzer a raté les deux premières séries des séries éliminatoires alors qu’il continuait à se remettre de la tension majeure qu’il a subie au cours de la saison régulière. Il est revenu pour l’ALCS, mais après quelques sorties difficiles, il a déclaré aux journalistes (y compris David Lennon de Newsday) qu’une coupure au pouce affectait sa performance. Aujourd’hui, une autre blessure a empêché l’as de longue date de lancer comme d’habitude en séries éliminatoires. On ne sait toujours pas s’il sera disponible pour un potentiel match 7, si la série atteint ce point.

Jon Gray a été éteint en soulagement de Scherzer, lançant trois manches sans but, en retirant trois et en n’accordant qu’un seul coup sûr. Il a remporté la victoire, la première victoire en séries éliminatoires de sa carrière. Malheureusement, cela signifie qu’il ne sera pas disponible pour le match 4 demain ; auparavant, il semblait être le principal candidat au départ. Désormais, il est probable que Bochy remette le ballon à l’un des Danois Dunning ou Andrew Heaneybien que la laisse soit courte pour l’un ou l’autre.

García est sorti plus tard dans le match en raison d’une tension sur son côté gauche (selon Evan Grant du Dallas Morning News). Il a semblé se blesser lors d’un mauvais élan, alors qu’il s’envolait pour terminer le huitième. Bien que les Rangers n’aient pas encore fourni de détails plus précis sur sa blessure (il doit probablement subir des tests), il semble probable que le problème vienne de son oblique. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour l’offensive des Rangers, dont García a peut-être été l’interprète le plus productif. Au début du troisième match, il menait son équipe en termes de moyenne au bâton, de pourcentage de frappes, de circuits et de points produits en séries éliminatoires.