Max Scherzer des Rangers part contre les Blue Jays à cause d’un spasme au triceps

Le droitier des Texas Rangers Max Scherzer a quitté mardi soir contre les Blue Jays en sixième manche en raison d’un spasme du triceps droit.

Scherzer, 39 ans – trois fois lauréat du Cy Young Award et huit fois All-Star – a accordé trois coups sûrs, en a marché un et en a retiré deux sur des prises en 5 1/3 de manches blanches.

Le manager Bruce Bochy et l’entraîneur sont arrivés au monticule en sixième après que Scherzer ait ressenti une gêne lors de son premier lancer contre Bo Bichette. Après une brève discussion, Scherzer à l’air frustré a quitté le terrain et a été remplacé par le droitier José Leclerc.

Scherzer a accordé sept points mérités, un sommet de la saison, lors de sa précédente sortie, une défaite le 8 septembre contre Houston. Il était sans victoire en quatre départs en entrant en jeu mardi.

Reportage de l’Associated Press.

