Max Scherzer a retrouvé l’un de ses meilleurs outils contre les Astros : son curseur

HOUSTON – Portant la salinité d’un mauvais départ à une séance d’enclos il y a quelques jours, Max Scherzer a déclenché un curseur. Ensuite un autre. Après ces deux lancers, il s’est tourné vers l’entraîneur des lanceurs des Mets, Jeremy Hefner, et a déclaré: « Ce match est stupide. »

Scherzer avait retrouvé son curseur.

Heureusement pour les Mets, c’était juste là où il l’avait laissé.

Afin de rebondir et de lancer huit manches de balle en un point lors de la victoire 11-1 des Mets contre les Astros lundi soir, Scherzer devait dépanner son curseur, l’un de ses meilleurs outils.

Max l’a apporté 🔥 pic.twitter.com/FteRH6aM7Z – Mets de New York (@Mets) 20 juin 2023

Scherzer a ignoré les données. Il a ignoré la vidéo. Inutile.

« J’ai su immédiatement quelle était la solution », a déclaré Scherzer.

Vous voyez, il y a quelques semaines, après avoir lutté contre les Braves le 7 juin, Scherzer a joué avec son changement. Après un ajustement du terrain, il a dit qu’il avait l’impression de l’avoir trouvé. Il était tellement content du changement lors d’une séance d’enclos qu’il s’est dit: « Oh, laisse-moi voir comment cela fonctionne sur un curseur. » Dans l’enclos des releveurs, le curseur avait l’air bien.

« Mais l’enclos des releveurs n’est pas réel », a déclaré Scherzer. «Tout le monde pense que vous pouvez vous comprendre dans l’enclos des releveurs. Non. Le jeu est l’endroit où tout se passe.

Lors de son départ suivant contre les Yankees, Scherzer a accordé six points et sept coups sûrs en 3 2/3 manches en grande partie parce qu’il a continué à accrocher des curseurs. L’ajustement, a-t-il dit, avait « tout foutu en l’air ».

Ainsi, lorsqu’il est retourné au travail, Scherzer a simplement abandonné la modification qu’il avait apportée au curseur. Cela lui coûte le changement mais, a déclaré Scherzer, qu’il en soit ainsi. Il est prêt à sacrifier le changement pour le curseur. Il apprendra à lancer le changement à partir de cette trajectoire de bras spécifique, a-t-il déclaré. Plus besoin de jouer avec le curseur. En expliquant tout cela, Scherzer a déclaré que tout cela « était vraiment stupide et simple à la fin de la journée ».

Même les personnes de 38 ans avec trois prix Cy Young font des erreurs.

Ils se tiennent également responsables.

«J’ai beaucoup d’histoire de lancer de curseurs, et c’est un très bon lancer pour moi; un départ ne va pas tout à coup me faire tomber en panne et essayer de réinventer la roue », a ajouté Scherzer. « Je sais ce que j’ai fait. Tout ce que j’avais à faire était de le défaire et ensuite d’être moi-même.

Si les choses sont vraiment aussi simples que cela puisse paraître, alors attendez d’annuler Scherzer. Car avant son départ contre les Braves, il n’avait accordé que trois points mérités sur une séquence de 25 manches (1,08 ERA). Cette période a coïncidé avec le fait que Scherzer – après avoir fait face à une suspension et à des maux – s’est finalement installé dans une routine. Déjà cette saison, les hauts et les bas semblent familiers pour Scherzer. Ainsi, il doit continuer à prouver qu’il a raison. La performance de Scherzer au Minute Maid Park a grandement aidé cette cause.

La formation des Astros a raté Yordan Alvarez. Ils n’ont pas opéré à un haut niveau offensivement depuis sa blessure à l’oblique. Mais Scherzer les a fait paraître pires qu’ils ne le sont.

Scherzer n’a eu besoin que de 91 lancers pour son meilleur départ avec les Mets. Il n’a accordé qu’un seul point, quatre coups sûrs et un but sur balles avec huit retraits au bâton. Il a maintenu sa vitesse et a utilisé sa balle rapide à quatre coutures loin des frappeurs droitiers, ce qui n’a fait que rendre son curseur encore plus attrayant hors de la zone de frappe. Dès le début, il semblait évident qu’il avait réparé son curseur. Ses trois premiers retraits au bâton se sont tous terminés avec des bouffées sur le terrain.

Houston n’a pas déplacé un coureur en position de marqueur avant la sixième manche. Il n’a pas marqué jusqu’à ce que Yainer Diaz frappe un coup de circuit au septième. À ce moment-là, il était bien trop tard. Dans la huitième manche et sur son 89e lancer, Scherzer a enregistré un retrait au bâton avec sa balle rapide bourdonnant toujours à 94 mph, sa zone heureuse.

Au-delà de Scherzer, d’autres ont offert des signes encourageants. À plusieurs niveaux, le début de la troisième manche a fonctionné comme un rappel collectif que peut-être, juste peut-être, les Mets restent capables de réparer d’autres choses. Peut être. Prenez les exemples et ayez de l’espoir, car New York doit les soutenir.

Daniel Vogelbach a commencé le cadre avec un home run imposant au champ droit en utilisant un angle de lancement de 43 degrés. Il n’avait pas lancé de home run avec un tel angle de lancement depuis 2019. Pendant quelques semaines, Vogelbach a travaillé pour frapper la balle avec plus de fréquence dans les airs. Plus tard, Starling Marte a frappé un single RBI sur un curseur; il a lutté toute la saison contre les balles cassantes. Ensuite, Francisco Lindor a porté le plus gros coup, un home run de trois points contre Hunter Brown, un droitier. Lindor, frappeur de commutateur, est entré dans le match avec un bâton de .632 OPS du côté gauche. Toutes de bonnes choses pour un club qui a atterri à Houston en voulant que les choses changent, en voulant des victoires.

Cependant, ce qui s’est le plus démarqué dans la victoire éclatante, c’est la sortie de Scherzer. Les Mets venaient de lâcher deux des trois face aux Cardinals (30-43), les surprenants propriétaires du pire record de la Ligue nationale. Au palmarès des plus grosses déceptions, les Mets (34-38), compte tenu de leur contexte et de leurs attentes, ne traînent pas trop loin derrière. Tout en perdant, ils ont également dû faire face à un enclos en désavantage numérique à cause de la suspension collante de Drew Smith. Les Mets exigent que Scherzer et Justin Verlander soient à nouveau des as, surtout maintenant. Avant le match, Grant Hartwig a été rappelé de Triple-A Syracuse. Pour ses débuts, il a lancé le neuvième. Pour un changement rafraîchissant et à cause de Scherzer, les Mets n’avaient besoin de rien d’autre.

« Il ne lance pas aussi fort que je l’ai vu, mais il a toujours eu un bon glisseur », a déclaré le manager d’Astros Dusty Baker. «Vous devez rester à l’écart de ce curseur car il peut en lancer un par-dessus la plaque et il peut en lancer un hors de la plaque. C’est le curseur qui a tout mis en place ce soir. Il vous surprenait en train de chercher un slider puis vous figeait avec sa balle rapide. Nous savions que ce serait difficile d’affronter Verlander et lui dos à dos. Nous n’avons pas d’autre choix que d’essayer d’obtenir Verlander demain.

Il y a tous ces mois, c’était ainsi que les Mets l’avaient rédigé.

(Photo : David J. Phillip / Associated Press)