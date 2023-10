Max Scherzer a quitté la liste du Texas pour l’ALDS ; John Means sort avec une douleur au coude pour les Orioles

BALTIMORE (AP) – Si Max Scherzer veut lancer lors de ces séries éliminatoires, il devra espérer que les Rangers du Texas avancent au moins un tour de plus.

Scherzer a été exclu de la liste de la série AL Division pour le Texas samedi. Le triple lauréat du prix Cy Young n’a pas lancé depuis le 12 septembre en raison de problèmes à l’épaule, et il ne sera désormais plus disponible dans ce match contre Baltimore.

Les Orioles ont eux aussi commis une grosse omission avant le premier match de samedi. Le gaucher John Means a été exclu de leur liste en raison de douleurs au coude.

Scherzer a affronté des frappeurs vendredi lors d’une séance d’entraînement la veille du premier match, mais il a déclaré par la suite qu’il aurait besoin de voir comment son corps récupérait. Les Rangers l’ont acquis dans le cadre d’un échange à la date limite de cette année auprès des Mets de New York.

« Il a lancé hier et il a bien lancé », a déclaré samedi le manager Bruce Bochy. «Aujourd’hui, il s’est levé et se sentait plutôt bien. Pourtant, nous n’avions pas l’impression d’avoir suffisamment d’informations pour le mettre sur la liste pour le moment. Il n’allait pas être disponible lors des deux premiers matchs.

Means est revenu de l’opération de Tommy John à la fin de la saison et est allé 1-2 avec une MPM de 2,66 en quatre départs pour les Orioles. Baltimore a choisi Kyle Bradish et Grayson Rodriguez pour débuter les deux premiers matchs de cette série à domicile. Le manager Brandon Hyde a déclaré qu’il avait un plan de présentation pour le moment où la série se déplacerait au Texas, mais qu’il n’était pas prêt à le divulguer.

Dean Kremer et Kyle Gibson sont les autres candidats probables pour débuter la série pour les Orioles.

« Nous sommes très satisfaits de notre profondeur de lancer de départ, et Dean et Kyle Gibson ont tous deux extrêmement bien lancé le ballon cette année », a déclaré Hyde. « Nous espérons que John pourra prendre quelques jours de congé, se réadapter et, espérons-le, si nous pouvons avancer, il sera disponible pour la prochaine série. »

Les Orioles ont mis 12 lanceurs sur leur alignement tandis que les Rangers en ont pris 13. Le Texas n’a apporté qu’un seul changement par rapport à l’alignement qui a battu Tampa Bay dans la série Wild Card, ajoutant le gaucher Cody Bradford à la place du droitier Grant Anderson.

Baltimore a inclus le voltigeur recrue Heston Kjerstad sur sa liste au lieu de Ryan McKenna, et a ajouté le releveur droitier Bryan Baker au lieu de Mike Baumann ou Shintaro Fujinami. Baker a passé la majeure partie des deux derniers mois dans les ligues mineures.

