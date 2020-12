Le morceau d’Emmerdale, Max Parker, qui joue Luke Posner, a confirmé sa relation avec le frère à l’écran Kris Mochrie et a partagé son histoire de sortie dans ses propres mots.

Max, 28 ans, a déclaré que les spéculations sur sa relation avec Kris, 31 ans, qui joue Lee Posner, après leur publication sur les réseaux sociaux, signifiaient qu’il avait parlé à ses grands-parents avant de se sentir prêt, car il voulait être le premier. pour leur dire.

Mais, a-t-il dit à Attitude, ils lui ont dit qu’ils l’avaient accepté et qu’ils étaient heureux qu’il soit heureux, à son grand soulagement.

Max se souvient avoir ressenti de la «honte» en tant qu’enfant en réalisant qu’il était gay dans les années 1990 à Manchester où c’était cool d’aimer «les filles et le football» et son père l’avait grillé sur des images qu’il avait trouvées sur l’ordinateur que Max avait regardées.







«J’étais tellement gêné», dit-il en riant.

« Je me souviens avoir cherché en ligne comment supprimer tous les [computer] l’historique pour que personne ne puisse le trouver, et j’ai supprimé comme, le lecteur principal et cassé l’ordinateur. «

Max a ajouté: « L’une des principales raisons pour lesquelles il m’a fallu un certain temps pour sortir est parce que mes parents sont tellement acceptés et ils m’ont toujours dit: ‘Tu sais, si tu es gay, tu peux nous le dire’, et je suis vraiment têtu et je ne veux pas qu’on me prouve que j’ai «tort», alors j’essayais de me prouver «non non, ils ont tort, je ne suis pas gay». »







Il s’est identifié comme bisexuel et est entré dans une relation de sept ans avec une femme, mais il a finalement réalisé qu’il avait besoin de rechercher sa vérité et a estimé qu’il la retiendrait autrement.

Max a ensuite dit à ses parents qu’il s’était identifié comme gay après avoir commencé à sortir avec un homme, et ses parents étaient ravis pour lui, ce qui a rendu leur relation encore plus proche.

Mais le jour fatidique où Kris s’est présenté sur le plateau, Max a instantanément pensé qu’il était beau, mais c’était le dernier jour de Kris sur le plateau.







«C’est plus tard que j’ai pensé ‘Je n’ai jamais fait Tinder alors je vais essayer’, alors j’ai continué Tinder et je l’ai vu apparaître, et je me suis dit ‘OK c’est un signe’ – alors j’ai fait le premier pas en envoyant un message sur Instagram », dit-il.

Le reste appartenait à l’histoire, et le couple génétiquement béni a emménagé ensemble et Max se dit excité pour ce que l’avenir lui réserve.

