Max Pacioretty rejoint officiellement les Maple Leafs de Toronto en congés payés

Il a signé un contrat d’un an de 4 millions de dollars avec les Capitals de Washington en 2023-24 alors qu’il revenait à la santé, jouant 47 matchs et enregistrant 25 points.

Le club a confirmé mercredi avoir prolongé le contrat de Max Pacioretty, 35 ans, après deux saisons marquées par des blessures et trois équipes en autant d’années. On s’attend à un contrat d’un an à la fin du camp d’entraînement qui commence mercredi prochain.

Au sommet de sa carrière comme capitaine des Canadiens de Montréal, Pacioretty, originaire du Connecticut, marquait 30 buts par saison et maintenait les Canadiens dans la course aux séries éliminatoires.

Indépendamment de ce que Pacioretty, qui mesure 6 pieds 2 pouces, peut apporter à une équipe des Leafs qui est mince au niveau du marqueur à l’aile gauche (du moins avant que Bobby McMann ne prouve qu’il s’est remis d’une blessure, Nick Robertson aura sa chance après avoir signé un contrat d’un an lundi et si Lorentz obtient du temps sur le côté gauche), il y aura l’optique inhabituelle d’un ancien capitaine de Montréal portant du bleu et blanc.

Au cours de la rivalité de 107 ans entre les plus anciennes franchises de la LNH, seuls Kirk Muller (1994) et le gardien de but des années 1930 George Hainsworth sont passés du statut de capitaine à Montréal à celui de joueur à Toronto.

Doug Gilmour est le seul ancien capitaine des Leafs à avoir refait surface en tant que Canadien plus tard dans sa carrière, tandis que l’ancien joueur des Leafs né au Québec Vince Damphousse a également porté le « C » pour les Canadiens dans les années 90.

Même si certains contrats ne fonctionnent pas, l’automne dernier, l’attaquant de quatrième trio Noah Gregor a profité de sa chance pour signer un contrat d’un an avec Toronto. Au cours de la dernière décennie, des noms comme Zach Aston-Reese et Mason Raymond ont également travaillé d’essai jusqu’à la signature d’un contrat, tandis que Josh Ho-Sang, Henrik Tallinder et le gardien Michal Neuvirth n’ont pas obtenu de contrat dans la LNH.

[email protected]

@sunhornby