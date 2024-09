Max Pacioretty participera au camp d’essai des Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont signé l’attaquant Max Pacioretty pour un essai professionnel.

Le joueur de 35 ans a joué 47 matchs la saison dernière avec les Capitals de Washington, marquant quatre buts et effectuant 19 passes décisives.

Pacioretty est revenu à l’action la saison dernière après avoir subi une deuxième déchirure du tendon d’Achille en janvier 2023, n’ayant joué que cinq matchs pour la Caroline en 2022-23.

Sa première déchirure du tendon d’Achille est survenue à l’été 2022, peu de temps après avoir été échangé aux Hurricanes par les Golden Knights de Vegas.

L’agent de Pacioretty, Allan Walsh, a publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il est prévu que Pacioretty signe un contrat avec les Leafs avant le début de la saison.

L’ailier de six pieds deux pouces et 217 livres a marqué 330 buts et récolté 668 points en 902 matchs de saison régulière, après avoir passé ses 10 premières années dans la LNH avec les Canadiens de Montréal.

Plus tard mercredi, Toronto a confirmé avoir signé un contrat d’un an avec le défenseur Jani Hakanpaa. La valeur du contrat est de 1,47 million de dollars américains.

Le directeur général des Maple Leafs, Brad Treliving, avait annoncé la signature le 1er juillet, mais les détails n’ont été dévoilés que mercredi.

Hakanpaa, 32 ans, a marqué deux buts et récolté 12 points en 64 matchs avec les Stars de Dallas la saison dernière.

En 288 matchs de saison régulière dans la LNH, le natif de Kirkkonummi, en Finlande, a inscrit 15 buts, 45 points et 173 minutes de pénalité répartis entre Anaheim, la Caroline et Dallas, tout en ajoutant un but et trois passes en 33 matchs éliminatoires en carrière.

Le défenseur de six pieds sept pouces et pesant 225 livres a été repêché au quatrième tour par Saint-Louis en 2010.