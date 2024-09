Max Núñez Arquitectos crée une maison de retraite en béton au Chili

Le studio local Max Núñez Arquitectos a conçu cette maison de retraite en béton au Chili avec des intérieurs ouverts pour réduire l’entretien, créer un dialogue avec un parc et créer un sentiment de communauté pour les habitants âgés.

Situé dans une banlieue du nord de Santiago, Max Núñez Architectes a créé quatre bâtiments en béton à plusieurs étages orientés autour d’une structure de type pavillon avec une lucarne massive pour l’hôpital privé et la maison de soins Hogar Alemán.

Chacun des quatre bâtiments principaux présente une forme quadrilatère avec trois ou quatre étages et une cour à ciel ouvert en son centre.

Elles présentent des niveaux supérieurs caractérisés par des supports en béton armé coulés sur place, repoussés vers l’extérieur et visibles, bruts, dans les vitres qui tapissent la plupart des façades.

La structure centrale abrite une cafétéria et un salon, avec des commodités réparties dans les rez-de-chaussée des autres structures, toutes reliées par des chemins, tandis que les étages supérieurs contiennent 140 chambres résidentielles.

« Nous voulions que cela ressemble davantage à un projet de logement, à un complexe de différents bâtiments, plutôt qu’à un bâtiment institutionnel à grande échelle », a déclaré le fondateur du studio, Max Núñez, à Dezeen.

Les rez-de-chaussée sont en retrait et revêtus en grande partie de verre, tandis que les étages supérieurs en porte-à-faux sont soutenus par des piliers en béton armé qui s’inclinent vers l’extérieur.

Les piliers confèrent au bâtiment une impression de légèreté, selon Núñez, qui a déclaré que son studio souhaitait modifier l’idée reçue chilienne selon laquelle les bâtiments en béton avaient l’air « lourds » tout en rendant la structure résistante aux tremblements de terre.

De nombreux arbres et végétaux ont également été plantés sur tout le campus et, bien qu’il soit encore à ses débuts, Núñez a mis l’accent sur la contribution de ce parc à rendre l’espace plus vivable et à contraster avec le béton blanc cassé.

« Au fur et à mesure que le parc s’agrandit, cela adoucira l’extérieur du bâtiment », a déclaré Núnez.

« Cette idée d’architecture en béton brut va de pair avec le parc. »

Tout autour des structures à plusieurs étages se trouvent de remarquables tours de béton qui abritent les ascenseurs et ancrent des escaliers extérieurs sculpturaux.

Ce principe, ainsi que le béton armé qui traverse l’extérieur, permettent des plans d’étage plus ouverts. L’idée était de favoriser un sentiment de communauté entre les habitants.

« L’idée directrice des projets était de créer un sentiment de communauté entre des personnes qui ne se connaissent peut-être pas et qui tentent de lutter contre la solitude », a déclaré Núnez.

« Beaucoup doivent nouer de nouveaux liens d’amitié et de proximité avec de nouveaux voisins. C’est pourquoi tout l’intérêt du bâtiment est de créer ces nouveaux espaces de connexion entre les habitants. »

Bien sûr, les nombreux espaces publics au rez-de-chaussée et aux abords de chaque étage résidentiel y contribuent, mais le traitement du couloir du studio ajoute un autre niveau d’attention aux détails dans ses tentatives de favoriser l’interaction.

Bien que chacune des pièces soit petite, Núñez a créé de petites tables entre chaque pièce afin que les couloirs fonctionnent davantage comme des mini-salons, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

De petits vestibules vitrés ont été placés à l’entrée de chaque chambre, où les résidents peuvent placer des détails personnalisés visibles depuis les mini-salons entre chaque chambre.

Núñez a déclaré que les projets institutionnels de l’architecte néerlandais Herman Hertzberger ont largement influencé ces caractéristiques.

Chaque chambre dispose également d’une terrasse avec des stores ouvrants afin que les résidents puissent profiter de la vue sur le terrain et le paysage environnant.

Tout au long du projet, Núñez a déclaré avoir également remarqué des analogies métaphoriques entre les matériaux utilisés et la fonction du bâtiment.

Par exemple, le béton a été laissé exposé et s’usera et se patinera avec le temps.

« Le fait d’avoir la structure comme quelque chose de visible montre les os du bâtiment, ce qui a un rapport avec l’idée de vieillissement », a déclaré Núñez.

« Ce qui est essentiel pour qu’un corps résiste au monde est clair. La structure représente le bâtiment dans ses éléments les plus élémentaires. »

Le projet a récemment été présélectionné pour le Prix ​​Mies Crown Hall des Amériques 2024.

Núñez a fondé son studio à Santiago en 2010. Parmi ses autres projets, on compte une maison en béton avec un toit qui suit la forte pente d’une colline.

La photographie est de Cristóbal Palma.