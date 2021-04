2:08



Max Kieffer a raté l’occasion de remporter un premier titre tant attendu sur l’European Tour après avoir mis trois balles dans l’eau sur un trou lors d’un barrage à l’Open de golf d’Autriche.

L’Allemand a cardé un six sous 66 au Diamond Country Club pour rejoindre John Catlin sur 14 sous et mener le concours vers des trous supplémentaires, où les deux joueurs ont continué à revenir à la normale trois 18e pour trouver un gagnant.

Les deux joueurs ont fait des pars lors des deux premières visites au trou de 170 verges et ont échangé des birdies sur le troisième trou supplémentaire, la paire faisant alors des pars au quatrième moment de la demande.

John Catlin (à droite) a battu Max Kieffer (à gauche) lors d’un barrage en Autriche

Kieffer a ensuite commis une erreur coûteuse sur le tee lors du cinquième trou de barrage supplémentaire, son tir finissant en deçà de la surface de putting et dans l’eau.

Le joueur de 30 ans s’est rendu dans la zone de largage et a vu son troisième tir tourner hors du green et dans l’obstacle, sa prochaine tentative – son cinquième tir – subissant le même sort et terminant dans la surface de réparation.

Kieffer a finalement trouvé la terre ferme avec son septième tir et a réussi le putt pour un quintuple-bogey huit, prenant la pression de Catlin et permettant à l’Américain de bogeyer le trou et d’enregistrer son troisième titre du circuit européen.

Ce n’est pas la première fois que Kieffer perd dans un long play-off sur le circuit européen, avec le n ° 496 mondial battu au neuvième trou supplémentaire par Raphael Jacquelin à l’Open de Espana 2013.

